ЦБ России заготовил новый удар по рублю на $33 миллиарда 27.01.2019, 15:08

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В РФ решили пополнить «долларовую кубышку» правительства.

Удачное начало года для рубля, который смог прибавить 5,8% с начала января и выйти в лидеры роста среди валют EM, вызвало ответную реакцию ЦБ. С 1 февраля Банк России решил увеличить операции по скупке валюты на Московской бирже, пишет finanz.ru.

Начиная со следующей пятницы ЦБ будет приобретать доллары, евро и фунты стерлингов не только на сумму дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, но также в объемах, которые не смог купить в 2018 году.

Речь идет об отложенных покупках в рамках механизма бюджетного правила, сообщает регулятор в релизе. С сентября по декабрь центробанк, напомним, приостановил интервенции на открытом рынке из-за резкого падения курса, который в начале осени пробивал отметку 70 за доллар.

В этот период ЦБ продавал валюту Минфину из своих резервов, де-факто просто перекладывая суммы «из кармана в карман»: долларовая кубышка правительства, включая ФНБ учитывается в составе ЗВР.

С 1 февраля эти «недокупленные» объемы будут компенсированы за счет операций на бирже, ежедневный объем которых будет увеличен на 2,8 млрд рублей (42 млн долларов).

Общий объем отложенных покупок - около 2,2 триллиона рублей, оценивает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: это 33 млрд долларов по текущему курсу.

Они «будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев», отмечает ЦБ, добавляя, оставляет за собой право приостанавливать операции «в случае возникновения угроз для финансовой стабильности».

«ЦБ приложил немало усилий для того, чтобы смягчить тональность пресс-релиза. Однако, учитывая прошлую риторику, участники рынка, вероятно, интерпретируют сообщения весьма просто и прямолинейно - как важный сигнал, что укреплению рубля не суждено продлиться долго», - констатируют аналитики Росбанка.

«При прочих равных среднегодовой курс доллара из-за этого может быть выше на 1-2 рубля», - говорит Полевой.

Если же реализуются внешние риски, а отток капитала из России останется на прежнем, рекордном с 2014 года уровне, доллар уйдет к отметкам 73-77 рублей, прогнозирует Райффайзенбанк.

Согласно закону о бюджете, на регулярные интервенции Минфин должен потратить 3,3 триллиона рублей, купив за год 50 млрд долларов, при том что профицит платежного баланса в базовом сценарии ЦБ оценивается в 75 млрд.

С учетом отложенных покупок сумма возрастает до 60 млрд долларов. Иными словами, из оборота планируется изъять 80% всей свободной валюты на рынке.

Особенно болезненным для рубля станет период второго-третьего квартала, когда баланс валютных потоков сезонно ухудшается, напоминает Росбанк: отток увеличивается из-за роста импорта и выплаты дивидендов, а приток падает вместе со спросом на углеводороды.