«Я ваших денег не брал, их забрал исполком» 1 27.01.2019, 15:29

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Что говорит обвиняемый по «делу обманутых дольщиков» в Гомеле.

Константин Царьков, которого обвиняют в мошенничестве и хищении в особо крупном размере, выступил в суде с последним словом. В том, что он за решеткой, а люди без денег и квартир, он винит местную власть, сообщает tut.by.

Мужчина утверждает, что это не он обманул, а его. Говорит, что землю, на которой должна была появиться вторая десятиэтажка, у него изъяли с нарушениями закона. Ведь, несмотря на то, что самого дома не было, компания уже проложила коммуникации и вложила в обустройство строительной площадки немалые деньги. Можно было подождать и дать предпринимателю шанс, а не изымать участок. Царьков считает, что это было сделано специально.

— Изначально было запланировано завлечь максимальное количество клиентов, завлечь «ЦентрЛизинг» в строительство инженерных сетей и таким образом сэкономить от миллиона до полутора, чтобы УКС далее мог построить на этом месте второй дом (...) Органы предварительного следствия были введены в заблуждение относительно мотивов моих действий и меня самого из-за заведомо ложных показаний сотрудников госорганов, которые осуществляли административные процедуры и составляли официальные ответы для сокрытия этого рейдерского захвата, — заявил он.

В конце своей речи Царьков пообещал вернуть долги всем несостоявшимся владельцам жилья.

— Я ваших денег не брал, их забрал облисполком. Я, чего бы мне это ни стоило, через три месяца, через шесть месяцев, шесть лет всем все верну, — заверил обвиняемый.

Те, с кем Царьков не рассчитался, ему не верят, те же, кому директор «ЦентрЛизинга» успел вернуть часть денег, по-прежнему требуют освободить обвиняемого и, как и он, винят во всем власть. Люди сетуют, что в Беларуси нет законов, которые бы защищали владельцев жилищных облигаций.

— Все было легально, в газетах реклама шла, власти нам пообещали, что все под контролем, мы поверили. А теперь получается, что нас они обманули, — сказал один из пострадавших.

— Мы, когда у него изъяли участок, ходили сами к мэру, просили, чтобы продлили срок действия участка, чтобы дали ему достроить, а его вместо этого посадили. А хуже теперь только нам, — поддержал его другой.

Эта история длится уже больше 8 лет. В 2010 году частная компания ООО «ЦентрЛизинг» выиграла конкурс на строительство двух десятиэтажек с подземными паркингами. Людей предложение заинтересовало — цена новостроек была ниже городской, плюс удачное месторасположение — в самом центре города.

Дольщикам предлагалось приобрести жилищные облигации, выпущенные застройщиком. Каждая из облигаций по цене была эквивалентна квадратному метру в планируемой новостройке.

Люди говорят: на тот момент у них не было никаких сомнений, что квартиры они построят без особых проблем. Ведь один из домов к тому времени был уже возведен, а застройщик уверял, что оба дома — цельный проект, следовательно, и волноваться не стоит.

Однако строительство второго дома все откладывалось. Позже стало известно, что компанию лишили права на строительство, а участок, который отводился под возведение дома, изъяли. Тогда люди захотели сдать облигации, но оказалось, что сделать это будет непросто. Царьков редко выходил на связь. Летом 2017 года предпринимателя задержали.

39-летнего Константина Царькова обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, также совершенном в особо крупном размере.

Прокурор попросил назначить предпринимателю шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор Константину Царькову будет озвучен 28 января.