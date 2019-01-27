США ввели в боевой состав второй по счету революционный стелс-эсминец 27.01.2019, 15:36

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Его экипаж составит 148 моряков.

Второй эсминец USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) 26 января вошел в состав ВМС США. В связи с этим накануне в порту Сан-Диего штата Калифорния состоялась церемония. Его экипаж составит 148 моряков, сообщает newsader.com.

Michael Monsoor (DDG 1001) — второй в серии из трех эсминцев нового поколения, спроектированных для ВМС США. Первый из них — Zumwalt (DDG 1000) — был достроен в декабре 2015 года и в мае 2017 года года поступил в распоряжение ВМС США, пройдя ходовые испытания.

Именем героя

Эсминец Michael Monsoor был заложен в мае 2013 года и получил имя в честь бойца подразделения SEAL ("Морские котики") Майкла Энтони Монсура, погибшего в 2006 году в Ираке. Во время боя он накрыл собой гранату, чем спас остальных бойцов своей группы, и был посмертно награждён Медалью Почёта — высшей военной наградой США. По этой причине церемония введения в боевой строй корабля была посвящена памяти Монсура.

"Monsoor – это невероятная честь, которую флот оказал ему и его семье, – заявил старший прапорщик Бенджамин Олесон, который служил вместе с Монсуром. – Меня совершенно потрясло то, что из себя представляет этот корабль".

Выступавший на церемонии замглавы Командования специальных операций США Тимоти Шимански назвал корабль символом "стойкости, мужества и любви", проявленные Монсуром.

Конгрессмен от Калифорнии Скотт Питерс заявил на церемонии, что корабль построен с применением технологий малозаметности, обладает повышенной скоростью и будет использовать новейшие и самые сложные технологии и вооружения. "Он демонстрирует высочайший уровень боеготовности, как и его тезка – старшина Майкл Монсур", – сказал Питерс.

Стелс-технологии

USS Michael Monsoor является одним из самых больших и тяжеловооружённых кораблей в своём классе. Длина эсминца составляет 183 м, полное водоизмещение — 13 200 т. Базовое вооружение включает в себя 80 пусковых установок для ракет, две артиллерийские установки и две зенитные установки Mk. 110 калибра 57 мм.

Американцы считают корабли типа Zumwalt экспериментальными, на базе которых будет разработана серия эсминцев на замену типу Arleigh Burke.

Благодаря высокой степени автоматизации экипаж корабля составит только 140 человек, что втрое меньше по сравнению со стандартными эсминцами такого класса. Принципиальное отличие Zumwalt от других судов явилась единая БИУС TSCE-I фирмы Raytheon.

В Zumwalt использован метод универсальной энергетической установки "турбина-генератор-электродвигатель": двигатель вращает только электрогенераторы и далее все потребители энергии, от РЛС до движителей судна — электрические, то есть судно движется электромоторами. Вместо ядерного реактора у Zumwalt используется дизель-газотурбинный двигатель.

Главной отличительной особенностью эскадренных миноносцев типа Zumwalt является стелс-технология, которая делает их практически невидимыми для радаров: вместо огромного тяжеловооруженного корабля противник увидит на своем экране маленькую рыбацкую лодку. Средства малозаметности в 50 раз уменьшают эффективную площадь рассеивания эсминцев этого типа. Все корабли этого класса выполнены с плоскими скошенными поверхностями для отражения излучения от вражеских РЛС в небо. Нос судна скошен как волнорез также в небо, так как острая кромка носа судна является сильным отражателем радиоволн.

Будучи оснащены самыми передовыми системами, "Замолты" призваны решать целый спектр задач — обороны, наступления, контроля, управления и поддержки флота. Как пишет американский журнал Maritime Herald, эти футуристические корабли задумывались в первую очередь как средство сдерживания потенциальных противников США — России и Китая.

В ходе реализации программы ВМС решили отказаться от одной из таких технологий — передовой артиллерийской системы (Advanced Gun Systems — AGS). Она предназначена для стрельбы высокоточными управляемыми 155-мм снарядами большой дальности по наземным целям. Из-за слишком высокой стоимости боеприпасов (до 2 миллионов долларов за снаряд) Пентагон не намерен использовать AGS. Вместо этого решено переориентировать "Замволты" на выполнение миссий противовоздушной и противокорабельной обороны.

В декабре ВМС США спустили на воду третий и последний по счету эсминец-невидимку класса "Замволт" (Zumwalt), сообщает Defense News. Корабль "Линдон Б. Джонсон" (USS Lyndon B. Johnson, DDG-1002) вышел из судостроительной верфи General Dynamics-Bath Iron Works 9 декабря в американкам штате Мэн. Его главное отличие от двух других своих "собратьев" — это материал, из которого выполнена рубка судна: на этот раз использовалась сталь вместо композита, который применялся на Monsoor (DDG-1001) и Zumwalt (DDG-1000).

Первоначально ВМС США рассчитывали построить 32 таких эсминца, однако позже это число неоднократно уменьшалось и в итоге было сокращено до трех. Причиной такого решения стала высокая стоимость новых экспериментальных технологий, включенных в эсминец. К настоящему моменту стоимость всей программы "Замволтов" обошлась американскому бюджету в 13 миллиардов долларов.