Белорус завоевал «бронзу» на престижном турнире по дзюдо в Израиле 27.01.2019, 15:47

Дмитрий Шершань

Фото: dynamo.by

Александр Ваховяк стал одним из лучших среди 300 спортсменов из 40 стран.

Белорус Александр Ваховяк в весовой категории свыше 100 кг завоевал бронзовую награду в третий день престижного турнира по дзюдо серии Гран-при в Тель-Авиве, пишет «Прессбол».

В поединке за третье место белорус уступал атлету из Узбекистана Бекмуроду Олтибоеву, но провел прием, за который получил оценку "иппон" и одержал победу. На высшую ступень пьедестала почета поднялся израильский дзюдоист Ор Сассон, серебряную награду завоевал спортсмен из Украины Яков Хаммо. Также бронзовая медаль на счету россиянина Антона Кривобокова.

Белорус Вадим Шока (73 кг) 25 января завоевал золотую медаль соревнований. В медальном зачете белорусская сборная заняла шестое место. Завершились соревнования 26 января, участие в турнире приняли около 300 спортсменов из 40 стран.

Призовые места на этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки (за первое — 200, за второе — 120, за третье — 80) в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.