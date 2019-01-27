Семь самых необычных грузов, которые пытались скрыть от таможни в 2018 году 27.01.2019, 16:10

Почувствуйте масштаб.

Вчера, 26 января, отмечали Международный день таможенника. И если вы думаете, что на таможне не происходит ничего впечатляюще интересного, то это не так.

Смотрите подборку 7 самых необычных грузов, которые пытались скрыть от работников Витебской таможни в прошлом году, и как их хотели провезти, пишет «Витебский курьер».

1. Больше 20 000 цветов в горшках и букетах обнаружили в автопоезде возле деревни Заольша. Цветы везли в Беларусь без фитосанитарных сертификатов, подтверждающие их безопасность. Стоимость груза составляла около 30 000 рублей.

2. Около 20 тонн хребтов и брюшек замороженного лосося, запрещенных к ввозу в Россию, пытались перевезти через белорусско-российскую границу под видом керамической плитки. На рыбу не было не только документов, но и ветеринарного сертификата. Груз оценили примерно в 66 000 рублей.

3. Раритетный кортик пытался вывезти в личных вещах гражданин Российской Федерации, ехавший на автомобиле в Латвию через пункт пропуска «Григоровщина». Холодное оружие 1952 года оказалось культурной ценностью, которую оценили в около 380 долларов. Кортик обнаружили при таможенном осмотре в чемодане, оружие было завернуто в одежду.

4. Через пункт пропуска «Урбаны» пытались перевезти дорогостоящие предметы искусства без сопроводительных документов. Партия следовала из Литвы. 54 предмета спрятали в грузовом отсеке среди другого товара, общая стоимость «незадекларированного искусства» составила больше 73 000 рублей.

5. Больше 1 000 почтовых марок хотел вывезти с территории Евразийского экономического союза гражданин Эстонии. Микроавтобус остановили на пункте пропуска «Григоровщина», марки нашли в личных вещах. Экспертиза показала, что около 10 конвертов и 1 000 марок относятся к категории культурных ценностей. Предварительно стоимость груза оценили больше, чем в 25 000 рублей, пишет Витебская таможня.

6. Под видом секонд-хенда из Латвии в Беларусь пытались провезти 4 500 вещей одежды и обуви. При досмотре в пункте «Полоцк-Стекловолокно» оказалось, что вещи новые и с этикетками. Предварительно груз оценили в около 153 000 рублей.

7. Через пункт пропуска «Бигосово-1» из Латвии пытались ввезти 47 500 флаконов французской туалетной воды, которые не были указаны в документах. Незаконно перемещаемый груз оценили в около 730 000 рублей.