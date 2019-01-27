закрыть
27 января 2019, воскресенье, 20:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Россия потратила миллиарды на наращивание влияния в Венесуэле

4
  • 27.01.2019, 16:19
  • 2,997
Фото: ИТАР-ТАСС

Ставка Кремля провалилась.

"Москва инвестировала годы усилий и миллиарды долларов в то, чтобы превратить Венесуэлу в одного из ближайших союзников в западном полушарии. В четверг Москву сотрясла перспектива того, что ее инвестиции могут рассеяться как дым", - пишет The Washington Post (перевод — inopressa.ru).

"Даже по российским меркам это был день яростных комментариев, в которых США представлялись «зловещим кукловодом, незаконно подстрекающим к смене режима» по всему миру. Однако в основе этого возмущения лежит неприятная реальность: неожиданно оказалось, что многомиллиардная ставка на рост российского влияния в Латинской Америке может стремительно провалиться", - отмечает автор публикации Антон Трояновский.

"По словам Дмитрия Розенталя, ученого в Институте Латинской Америки Российской Академии наук, дальнейшая нестабильность может повысить риск потери Россией всех инвестиций в экономику Венесуэлы, которые он оценивает примерно в 25 млрд долларов. Если лидер оппозиции Хуан Гуайдо - которого США в среду признали временным президентом - наберет силу, по словам Розенталя, политические и военные контакты между Москвой и Каракасом наверняка сократятся", - говорится в публикации.

В то же время, по словам Розенталя, ключевой вопрос до сих пор остается без ответа: как сильно Гуайдо отойдет от дружественной к России политики Мадуро.

Как ранее сообщала The Washington Post, "в последние годы президент России Путин стал патроном Венесуэлы - попутно досаждая США".

"Теперь венесуэльская ставка Кремля повисла в воздухе", - отмечается в статье.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»