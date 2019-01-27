Бобруйчанин: Решать многие вопросы в Польше оказалось легче, чем в Беларуси 5 27.01.2019, 16:30

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Как 19-летний житель Бобруйска уехал работать в Польшу.

19-летний бобруйчанин Артем после окончания колледжа работает на заводе по производству окон и дверей в деревне под Краковом, пишет «Вечерний Бобруйск».

Артем – обычный бобруйский парень. Современный, симпатичный, серьезный. Прошлым летом он окончил автоколледж. Но работе в родном городе предпочел «гастарбайтерство» в соседней стране. Журналисты попросили его рассказать, почему, а заодно поделиться своими впечатлениями от работы за границей.

Почему решил уехать

– В бобруйском автоколледже я получил хорошую специальность автомеханика, именно на нее и учился и, конечно, надеялся найти работу по ней в родном городе. Но, куда ни обращался, везде говорили, что им нужен более опытный сотрудник. Или предлагали зарплату в 250 рублей, но, поймите, уже стыдно было сидеть на шее у мамы, хотелось нормально одеться...

Мои одногруппники в большинстве своем работают не по специальности, некоторых забрали в армию.

Один мой товарищ по распределению попал на «Белшину». По его словам, и там все не так гладко: хоть он и квалифицированный специалист, работу ему дают больше физическую. Работа в три смены, а зарабатывает максимум 500 рублей с учетом того, что за ночные смены доплачивают 40%.

Еще один друг пошел работать на СТО, не совсем по специальности, но для начала был согласен на любую работу, чтобы набраться опыта. За каждую его ошибку работодатель предусмотрел штраф. В результате, как я понял, он не только ничего не заработал в первый месяц, а еще остался должен.

Помимо желания заработать, мне еще хотелось посмотреть мир, да и пожить самостоятельно. Наша дальняя родственница уже несколько лет живет и учится в Польше, она обещала морально поддержать, подсказать, что и как.

Это и стало решающим фактором для переезда.

Как нашел работу

– На поиски работы в Польше ушло около двух недель. Объявлений о вакансиях в Интернете полно. Почитал отзывы о предприятиях, их предлагающих. Сначала искал место с заработком от 700 долларов чистого дохода (за вычетом всех удержаний). Но без знания польского языка найти такую не получилось. Стал снижать свои запросы. Остановился на вакансии рабочего в «Макдональдсе», обещали 2 400 злотых (примерно 1 386 белорусских рублей). Но специалист по подбору персонала, к которой мы также обратились за помощью, предложила устроить меня на завод «Oknoplast», который находится под Краковом.

Я поначалу не очень хотел работать на предприятии, но предложение было довольно заманчивым: официальное приглашение на работу, дающее право на получение бесплатной визы, предоставление жилья, возможность посещать бассейн или тренажерный зал от предприятия, да и зарплата неплохая – 2 750 злотых «грязными», без учета премий и переработок (около 1 588 руб.). Я согласился.

Оформлением документов начал заниматься еще в августе. А уже в конце сентября поехал в Польшу.

Дорога с приключениями

– До деревни под Краковом, где находится предприятие по производству пластиковых окон, добирался с пересадками на поездах: Бобруйск-Брест, Брест-Варшава, Варшава-Краков, дорога заняла примерно день. За все билеты отдал около 85 рублей.

Ехать одному оказалось немного сложно, тем более, что я никогда не был в Польше и язык знал не очень хорошо, хоть и учил его по самоучителю. Все мои путешествия раньше ограничивались западной Украиной, и то вместе с родными. Оказавшись на вокзале в Варшаве, я слегка растерялся и понял, что не знаю, куда идти, хоть до того мне нарисовали подробную карту. Вокзал большой, все объявления на польском языке, и Интернета у меня тогда не было. Кое-как нашел свой поезд. Стою на платформе, жду, когда откроется дверь и выйдет проводник. Но дверь все не открывается, и никто не выходит. Оказалось, что нужно нажать на кнопку и войти, а проводник сам подойдет.

В Кракове я сразу купил сим-карту Play и билет до деревни, где находился хостел. Здесь меня снова ждала неожиданность: я купил билет на ж/д вокзале, но на табло вместо номера перрона было написано «bus». С трудом, но смог поговорить с людьми, мне объяснили, что нужно доехать до станции «Краков Плашов», а уже там пересесть на поезд до Шарува.

На новом месте

– И вот наконец я в хостеле, который предоставляет предприятие. В комнате, помимо меня, еще пятеро ребят. Все из Украины. Кстати, и на работе я не встретил здесь ни одного белоруса. Все ребята молодые – чуть старше 20 лет.

Хоть комната рассчитана на шестерых, условия вполне приемлемые: у каждого своя тумбочка, общий шкаф для верхней одежды, небольшой столик, где можно перекусить, телевизор. Кухня одна на всех, в ней плита на три конфорки. Это, конечно, маловато, но со временем приспособился. На кухне есть и стиральная машина, сами стираем одежду. Wi-fi тоже есть, но только в коридоре, так что лучше пользоваться своим. Мой безлимит с хорошей скоростью стоит 60 злотых (около 35 руб.).

Жилье для работников предприятия бесплатное, высчитывают только за коммунальные услуги. По договору у нас есть так называемая «надбавка на жилье» в размере 450 злотых (260 руб.). То есть, если уехать из хостела, то эти деньги можно получить на руки и снять, к примеру, комнату или квартиру в другом месте. Я планирую вскоре так и поступить, возможно, снять жилье в Кракове. Хотя цены там, по сравнению с хостелом, «кусаются»: однокомнатная квартира – от 500 злотых (289 руб.) без «коммуналки».

До работы мне сейчас – около 15 км. Сразу ездили на «матбусе» (это такая маршрутка, которая постоянно курсирует по деревням), платили за билет в одну сторону 4 злотых (2,3 руб.). А недавно пустили автобус, который возит нас туда-обратно. Платим за него 80 злотых (46 руб.) в месяц.

Сразу обратил внимание, что некоторые продукты в Польше стоят дороже, а некоторые – дешевле наших. К примеру, десяток яиц – около 3 рублей. А вот килограмм киви – всего 50 копеек...

Польский завод

– В тот же день, как приехал, я связался с человеком, который выслал мне приглашение. Он сказал на следующее утро приехать на завод, взять бумаги на прохождение медкомиссии. На медкомиссию в Кракове и инструктаж на предприятии ушло около трех дней.

Мне сразу предложили пройти небольшие бесплатные курсы польского языка на предприятии.

Предприятие «Oknoplast» в деревне Охманув большое. Здесь производят пластиковые окна и двери, которые реализуются во многих странах ЕС. На заводе работает примерно 1 500 человек, из них около тысячи – в нашем цеху. Работаем в три смены. Первая начинается в 6 утра (просыпаюсь я в 4). Меня обучили разным операциям, и сейчас я прикручиваю завесы, антивзломы и «уши».

При оформлении на работу со мной заключили «Umowa o pracę» – вид трудового соглашения в Польше, который заключается с иностранцами. Срок – почти три года, зарплата указано «брутто» («грязная»), а также прописано, что я могу делать на предприятии и какие права имею. Например, я по договору должен получать брутто 2 750 злотых (1 588 руб.), плюс надбавка за жилье. «Чистыми» выходит на 25-30% меньше. Но с этих денег еще высчитывают за «коммуналку» в хостеле 150-200 злотых (86-115 руб.) и за автобус.

По факту зарплата за полный рабочий месяц (40 часов в неделю) получается около 2 300-2 500 злотых на руки (1 328-1 443 руб.). Но если работать в субботы, а некоторые работают еще и по две смены, может получиться 4 000 злотых (примерно 2 309 руб.). На зарплату может влиять также стаж и рабочий уровень.

У нас два выходных – суббота и воскресенье. За каждый полный отработанный месяц начисляется 1,5 дня оплачиваемого отпуска.

Накануне рождественских праздников нам организовали небольшой корпоратив: собрали в цеху, где поставили сцену, поздравили, пожелали удачи в Новом году и неплохо покормили.

Поначалу некоторые рабочие-поляки относились ко мне и моему знакомому, с которым мы пришли на работу одновременно, не очень хорошо (думали, что мы украинцы, к ним почему-то отношение хуже). А потом узнали, что я белорус, и мы начали общаться.

Как мы отдыхаем

– До сих пор я никогда не жил самостоятельно. Поэтому в первый месяц в хостеле было не по себе. На кухне старался появляться как можно реже, большую часть времени проводил вне хостела. На выходных было совсем туго: время шло медленно, делать было нечего. Но потом сделал льготную карточку в тренажерку в Кракове, и стало гораздо веселее. А когда пришел ноутбук, который я заказал с первой зарплаты, стало совсем хорошо.

Живем вполне дружно. В самой деревне развлекаться негде: ничего нет, разве что лес близко. Ближайший город – Неполомице, небольшой, с населением около 9 000 человек. Но там есть разные супермаркеты, банки, парикмахерская, костел.

В ноябре раз 15 ездил в Краков. В центре и старом городе там очень красиво. Еще был в историческом районе Казимеж. С 16 века здесь жили евреи, их насильно переселили туда из Кракова.

Знаю, что в Кракове есть очень хороший аквапарк, хочу туда выбраться.

Мои планы

– Желание остаться в Польше подольше, конечно, есть. Первые впечатления хорошие: особых проблем не было, в работе никто не «кинул». Хочу выучить польский, чтобы нормально общаться, больше узнавать и расширять свои границы в этой стране. Можно сделать «карту побыту» (документ, подтверждающий статус иностранца) и получить какую-нибудь специальность в Польше, тогда здесь будет проще найти хорошую работу. Потом можно подать на гражданство и работать спокойно до пенсии. Вариантов много разных, но сначала нужно поработать, накопить денег. Я пока не знаю, что будет потом.

…На Новый год приезжал домой в Бобруйск. После Польши как-то серо. Нет, люди у нас не злые, хорошие, но, наверное, не очень довольны своей работой, зарплатой и жизнью в целом. В чем-то решать дела в Польше оказалось даже легче, чем в Беларуси.