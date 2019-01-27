Играющая на фортепиано собака стала звездой Сети 6 27.01.2019, 16:38

1,727

Она даже «заглядывала» в ноты.

Домашние любимцы могут доставить нам немало весёлых минут, и эта собачка, живущая в Китае, не стала исключением, пишет 120.su.

Животное решило развлечь хозяев музыкой и для этого сыграло на фортепиано. Особенно забавно смотрится то, что музыкантша, кажется, то и дело заглядывает в ноты, чтобы не сбиться с мелодии.

Нельзя не признать, что музыка четвероногой пианистки является очень странной и, что называется, «на любителя». В любом случае, многие зрители согласились с тем, что видеоролик получился очень смешным.