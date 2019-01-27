«Покупаем в магазине только спички и соль» 10 27.01.2019, 17:05

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Сельчане из деревни Дрибинского района в знак протеста отказались от паспортов.

Лариса и Андрей Гулешовы из деревни Коровчино Дрибинского района решили отказаться от белорусских паспортов еще в 2017 году, пишет сайт horki.info. На этот шаг подтолкнули действия некоторых местных управленцев. По их воле крестьяне, которые содержали большое личное подсобное хозяйство и кормили не только себя, но и еще много семей, не могут спокойно жить и работать.

Гулешовы все еще считают требования налоговой безосновательными

Фото: horki.info

Последней каплей, которая переполнила сосуд терпения тружеников, стало то, что совет школы по профилактике безнадзорности и правонарушений поставил их дочь-подростка на внутришкольный учет. "В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, возложенных на учащегося" – значится в документе. А конкретно – за то, что девочка с хорошей успеваемостью не ходила в школу по субботам.

– Мы видели, как ее донимают в школе. Уже в 2017 году ходила туда с большой неохотой. Тогда мы приняли семейное решение, что текущий учебный год Варе надо потерпеть и закончить. В 2018 году наша дочь в девятый класс местной школы не пошла. Мы ее поддержали. Сейчас она учится дома самостоятельно, много читает. В школе ей разрешили (не сразу, конечно) сдавать какие-то темы, зачеты экстерном. Решение о своем будущем Варя будет принимать сама. Но я был бы рад, если бы наша дочь жила и работала на земле, как и мы, – рассказывает Андрей, отец девочки.

Фото: horki.info

Налоговая инспекция по-прежнему требует, чтобы Гулешовы предоставили "декларацию о доходах" с 2012 по 2015 года включительно. Делать это крестьяне не намерены, потому что, согласно закону о личном подсобном хозяйстве, не вели никакой бухгалтерии.

– Несмотря на то, что закон дает крестьянам право не отправлять отчеты, мы каждый год звонили в налоговую и интересовались, надо ли нам что-то платить. Отвечали, что не нужно. А потом, когда у нас появилась машина (без нее в хозяйстве – никак), стали требовать декларацию, – вспоминает Лариса.

"Чиновники рубят сук, на котором сидят"

Журналисты побывали в этой семье перед Рождеством. У Гулешовых мир, покой и позитивный настрой. Надеются они только на себя, на свои головы и руки. Родителей во всем поддерживает взрослый сын Роман.

Фото: horki.info

Так как семья разорвала отношение с государством, подсобное хозяйство пришлось сократить. Раньше они себя кормили-содержали, а еще и продавали мясную и молочную продукцию. Теперь же оставили ровно столько птицы и животных, чтобы хватало только себе и близким.

– Жалко, конечно. Неужели чиновники не понимают, что рубят сук, на котором сидят? Наша семья ведь тоже участвовала в выполнении государственной продовольственной программы. Примерный денежный оборот от нашего ЛПХ составлял ежегодно около 30 тыс. условных единиц. А теперь – все. Мы покупаем в магазине только спички и соль. Возможно, и от этого скоро откажемся. Сами научимся шить одежду, обрабатывать кожи. Свечи вот научились делать, они гораздо лучше покупных, – пожимает плечами глава семьи и показывает рабочие рукавицы, которые ему недавно сшил на машинке сын. Они получились добротные, удобные, аккуратные.

Фото: horki.info

Практически все продукты питания у Гулешовых свои. Телефонами, электричеством они не пользуются, пищу готовят в печке, воду берут из колодца. Не болеют. По крайней мере, повода обращаться к врачам пока не было. Возможно, имеет значение то, что они едят экологически чистую пищу и не треплют друг другу нервы. Если, к примеру, потребуется полечить зуб, они могут обратиться к платному стоматологу.

От паспортов они тоже, по сути, отказались. Срок действия этих документов истек, а получать новые документы они не собираются.

По словам Ларисы и Андрея, их поддерживает много людей – и родственников, и односельчан. Но в тоже время люди говорят, что против государства не попрешь. Есть и те, кто наблюдает, чем же закончится вся эта ситуация. Ведь по действующему закону отказаться от гражданства Гулешовы не могут. Это возможно, если человек имеет гражданство другой страны или гарантии предоставления такого гражданства.

"Грамотный судья меня бы услышал"

Сельчане понимают, что у них пока временное затишье. Вот пройдут праздники и опять домой начнут приходить разные уведомления, сообщения и прочие бумаги.

Фото: horki.info

– Я бы даже хотел, чтобы чиновники инициировали с нами судебное разбирательство. По любому из тех вопросов, по которым они имеют к нам претензии. Я бы сам выступил в суде – никакие адвокаты и защитники мне не нужны. Подробно изложил бы судье нашу позицию, с фактами, доказательствами. Если он человек умный, грамотный и чтит закон, он бы меня услышал. Тем более, я и моя семья изначально ни в чем не провинилась, – уверен Андрей Петрович.

На днях Гулешовы написали обращение в «парламент». Пояснили, почему решили отказаться от гражданства Беларуси. Есть в этом письме и такие строки: "Уважаемые «депутаты», вы составляете и принимаете законы. Делайте это так, чтобы крестьяне, производящие материальные блага и для вас тоже, могли по ним жить. А то у вас законы не стыкуются друг с другом. Один разрешает жить и творить, а другой отбивает всякое желание это делать. Мы, простые люди, несем на себе груз ваших недоработок".