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Коллеги Януковича: Пять диктаторов, которым тоже не удалось избежать возмездия

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  • 27.01.2019, 17:13
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Виктор Янукович

Сбежавшему украинскому диктатору еще повезло.

Сбежавшему украинскому диктатору Виктору Януковичу дали всего 13 лет за государственную измену. И ему повезло. В стране, которую он, согласно приговору суда, предал, сохранилась демократия. Раньше диктаторов чаще всего убивали конкуренты или разъяренные граждане. Сейчас, как правило, судят. Liga.net собрала 5 примеров коллег Януковича:

Николае Чаушеску

Генсек румынской компартии и президент республики Румыния расстрелян после приговора суда. Во время революции 1989 года Чаушеску с женой Еленой Чаушеску бежали, но были задержаны. Ему предъявили обвинения в разрушении национальной экономики, институтов государства и вооруженном выступлении против народа. Трибунал приговорил Чаушеску и его жену Елену к расстрелу. На обжалование дали десять дней, но потом передумали и привели приговор в исполнение через несколько часов.

Слободан Милошевич

Президент Югославии арестован в 2001 году. Обвинялся в военных преступлениях и преступлениях против человечности: массовые убийства, пытки, незаконные аресты. Процесс начался в 2002 году. Суд постоянно прерывался из-за состояния здоровья Милошевича. Подозреваемый просил отправить его на лечение в Россию. Ему отказали, подозревая попытку скрыться от следствия. В 2016 умер в камере в Гааге от сердечного приступа.

Саддам Хусейн

Президент Ирака был арестован в 2003 году. Обвинен в преступлениях против человечности, военных преступлениях, применении химического оружия. В 2006 году трибунал Ирака приговорил Хусейна к сметной казни. После отклонения апелляции Хусейн был повешен.

Жан-Бедель Бокасс

Президент Центральноафриканской республики пришел к власти в 1966 году в результате переворота. Через несколько лет объявил себя пожизненным президентом, а затем и императором. Отстранен от власти в 1979 году также в результате госпереворота. Бежал во Францию.

В 1980 году заочный суд приговорил его к смертной казни. В 1986 году вернулся в ЦАР. Во время второго судебного процесса его снова приговорили к смертной казни за госизмену, каннибализм и разворовывание госимущества. Приговор заменили на пожизненное заключение, а потом на 20 лет тюрьмы. В 1993 году освобожден по амнистии. Умер через три года от инфаркта.

Чарльз Тейлор

Президент Либерии приговорен международным судом к 50 годам заключения за то, что поддерживал конфликт в соседнем государстве Сьерра-Леоне. Специальный суд ООН в 2003 году обвинил Тейлора в захвате заложников, массовых убийствах и пытках мирных жителей Сьерра-Леоне, соучастии в преступлениях против человечности. Президент Либерии поддерживал повстанцев Сьерра-Леоне и получал от них алмазы.

Тейлор бежал в Нигерию. В 2006 году задержан и доставлен в Нидерланды. Приговор вынесен в 2012 году, в 2013 отклонена апелляция на решение суда.


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