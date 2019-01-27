В Беларуси милиция охотится за аптечками времeн СССР 25 27.01.2019, 17:17

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Для чего?

Белорусская милиция отслеживает аптечки со складов и бомбоубежищ времён СССР. Как оказалось, в них есть препараты, которые могут использовать наркоторговцы, пишет nn.by.

В сентябре прошлого года в Минске в заброшенном бомбоубежище на улице Аэродромной милиционеры нашли 180 старых индивидуальных аптечек (АИ-2). Как оказалось, в них был психоактивный препарат «Тарен».

С 1979 года он входил в наборы медикаментов оборонных и социальных предприятий. А использовался, как лекарство от отравлений. 10 лет назад его запретили и «Тарен» нужно было уничтожить. Но, как оказалось, это требование было выполнено не во всех случаях.

Так в 2017 году в Витебске милиционеры поймали двух молодых людей — у них была партия этого вещества, которого хватило бы на сотни доз. Один из них сказал, что нашёл препарат в старом бомбоубежище.

Обнаруженный под землёй препарат через вентиляционную шахту делец доставал вместе с 16-летним школьником. Задержанные также сообщили о других подобных местах с «Тареном». Например, в бомбоубежище фабрики «КИМ» милиция нашла порядка 10 000 таблеток.

А в апреле 2018 года в поле зрения милиции попал житель Витебского района. У него тоже хранился «Тарен». Мужчина заявил, что не помнит, откуда взялась старая аптечка, а в аптечке он хранил рыболовные крючки. Экспертиза показала, что мужчина наркотики не употребляет.

В ноябре этого же года женщина из деревни Выгода передала милиции 40 таблеток «Тарена». Они лежали у неё в гараже в старых аптечках, оставшихся от предыдущего хозяина.