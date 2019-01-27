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Доходы россиян упали пятый год подряд

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  • 27.01.2019, 17:23
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Столь длительного непрерывного периода обнищания населения не было даже в 90-х.

Уровень жизни в России продолжает откатываться все дальше в прошлое по закрученной вниз спирали, пишет finanz.ru.

По итогам 2018 года реальные располагаемые доходы населения упали пятый год подряд, отчитался в пятницу Росстат.

Хотя еще в октябре Минэкономразвития прогнозировало рост на 3,4%, а в середине декабря президент России Владимир Путин говорил, что доходы «должны вырасти на 0,5%», за истекшие 12 месяцев показатель, который оценивает сумму, остающуюся на руках после инфляции и всех обязательных платежей, сократился на 0,2%.

Годом ранее доходы упали на 1,2%, в 2016 году - на 5,8%, в 2015-м - на 3,2%, а в 2014-м - на 0,7%.

По сравнению с докризисным 2013 годом граждане обеднели на 11%, а нынешний уровень доходов на 2% ниже, чем был в 2011 году, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

«Столь длительного непрерывного периода обнищания населения не было даже в 90-х», - констатирует он.

Согласно Росстату, в прошлом году в среднем каждый гражданин РФ жил на 32 635 российский рублей в месяц - 1072 российских рубля, или 16 долларов в день.

Номинальный рост - на 1213 российских рублей в месяц или 39 рублей (60 центов) в день - полностью сгорел в инфляции, которая к концу года ускорилась почти вдвое - до 4,3%.

Она же «съела» сезонный скачок доходов в декабре, когда в бюджетных организациях и ряде других структур платят 13-ю зарплату. Номинальные доходы за месяц подскочили почти на 6,5% (до 47 673 рублей), однако скачок на продукты, превысивший официальную инфляцию в 2-40 раз, не оставил от этих денег и следа.

По итогам декабря в реальном выражении доходы год к году выросли лишь на 0,1%.

«На фоне ускорения инфляции, повышения налогов и сохранения жёсткой бюджетной политики практически нет сомнений, что в этом году непрерывный ряд падения доходов продлится до 6 лет», - предупреждает Тремасов.

На помощь, впрочем, может прийти статистика. Напомним, в декабре, после публикации данных за ноябрь показавшей обвальное (на 2,9%) падение доходов, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что к показателю «большие претензии», а методику расчета «нужно менять».

На следующий день премьер Дмитрий Медведев уволил по собственному желанию главу Росстата Александра Суринова, назначив на его место экс-министра экономики Саратовской области Павла Малкова.

Малков сразу же после назначения объявил о планах провести «реформу системы статистики» с применением «современных методов» и «использованием альтернативных источников».


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