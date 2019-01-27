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Какой будет погода в начале предстоящей недели

  • 27.01.2019, 17:33
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Завтра днем ожидаются осадки.

В Беларуси 28 января ожидается неустойчивая погода. Днем прогнозируются осадки и порывистый ветер 5−10 м/с (местами — до 12 м/с), сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет. Ночью температура воздуха опустится до −16°С, а днем в некоторых регионах будет плюсовая температура. На отдельных участках дорог гололедица.

В Бресте предстоящей ночью прогнозируют −4…6°С, а днем в понедельник — от −1 до +1°C. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью и утром возможен небольшой снег (вероятность осадков 30−40%), а днем — без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%).

В Гомеле ночью будет −13…15°С, а днем — от −7…9°С. Будет облачно с прояснениями, без осадков.

Облачная погода с прояснениями прогнозируется и в Могилеве. Будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Ночью температура воздуха, как ожидается, опустится до −14…16°C, а днем будет от −7 до -9°C.

В Гродно в ближайшие сутки будет облачно, временами небольшой снег (вероятность осадков 60−70%), слабая метель. Ночью температура воздуха составит −6…8°C, а днем — от −1 до −3°C.

В Витебске ночная температура воздуха составит −12…14°C, дневная — от −7 до −9°C. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).

В Минске будет облачно с прояснениями, ночью — без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%), днем — местами по городу возможен небольшой снег (вероятность осадков 60−70%), слабая метель. Температура воздуха минимальная ночью −11…13°C, в окрестностях города при прояснениях до −15…17°C. Днем в столице будет от −-5 до −7°C.


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