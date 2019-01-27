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«Раньше я продавала в день 20−30 пар обуви, сейчас хорошо, если одну-две»

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  • 27.01.2019, 17:58
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Фото: kp.by

Крик души предпринимателей из Слуцка.

Предприниматели, работающие на Слуцком рынке, смотрят в 2019 год без оптимизма. Многие из них уверены, что рынок себя изживает, пишет сайт kurjer.info.

В выходной день на рынке многолюдно лишь в центре — покупатели выбирают продукты, фрукты-овощи, заглядывают в вещевые и специализированные роллеты. Окраины рынка пустынны. Ряды около мясного магазина как будто вымерли: много роллетов закрыто, а некоторых и вовсе нет — их демонтировали.

«Остаёмся в минусах»

Ольга торгует люстрами и светильниками. Она объясняет, что предприниматели с окраин перешли в роллеты, расположенные в начале и центре рынка. «На самом деле рынок умирает, — убеждена Ольга. — Люди идут в магазины, маркеты. Раньше наш ряд „гудел“, а сейчас осталось три павильона. Старые продавцы ещё держатся на плаву, работа — их жизнь, а новым здесь делать точно нечего».

Елена торгует на рынке одеждой более 20 лет. Сейчас у неё роллет на тех самых «выгодных» рядах. Женщина считает, что они себя уже изживают. По её мнению, рынок спасёт переход на новый уровень и форму работы.

«Сделали бы крытый рынок, где тепло и уютно, и нам было бы хорошо, и покупателям комфортно, — говорит Елена. — Примерять одежду в мороз или дождь в холодном роллете сейчас уже не многие согласны. Такими условиями покупателя не привлечёшь. К тому же магазины могут продавать товар в рассрочку, кредит. У нас таких возможностей нет».

Ирина продаёт обувь на рынке с 1995 года. Она уверена, что только с ростом материального благосостояния покупателей рынок может вернуть прежнюю популярность. «Раньше у людей были хорошие зарплаты, они ходили на рынок постоянно, делали покупки, — вспоминает Ирина. — После 2016 года работать стало сложнее. Раньше я продавала в день 20−30 пар обуви, сейчас хорошо, если одну-две продашь. Хорошо, что детей успела выучить. Сейчас бы на свои доходы не смогла бы платно учить».

Не всё хорошо на рынке и у продавцов продуктов питания. Валентина, которая торгует мясными изделиями, связывает упадок рынка с открытием сетевых магазинов. «В „Еврооптах“ колбаса дороже, чем у нас, но люди всё равно идут туда, — говорит Валентина. — Больной вопрос для многих ИП на рынке — высокая аренда и коммунальные платежи. Зимой прибыль их не покрывает. Остаёмся в минусах. В Солигорске аренда на рынке в два раза ниже».


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