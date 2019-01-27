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Сколько российских денег «зависло» в Венесуэле

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 27.01.2019, 18:30
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Как правительство РФ раздает деньги налогоплательщиков.

Цифр много и они противоречат друг другу. Более-менее достоверно известно о:

— $3,15 млрд – сумма реструктурированного в ноябре 2018 межгосударственного долга Венесуэлы перед Россией,

— $3,1 млрд — остаток долга венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA перед Роснефтью по состоянию на 30 сент.2018.

— неизвестная сумма долга Венесуэлы перед «Рособоронэкспортом». Считается, что поставки оружия в Венесуэлу за последние 10 лет составили $11 млрд. И чуть ли не вся венесуэльская армия оснащена российским оружием. Какая часть была оплачена деньгами или нефтью, какая оформлена межгоссоглашением, а какая часть долга осталась на балансе «Рособоронэкспорта» — неизвестно.

— В декабре 2018 Путин пообещал Мадуро $6 млрд и 600 тыс.т.зерна. Но деньги были обещаны под инвестпроекты, так что вряд ли их успели потратить. Неизвестно, начались ли поставки зерна, но тоже вряд ли столь оперативно.

Reuters в августе 2017 писала, что с 2006 года кредиты России и Роснефти составили $17 млрд, но какая часть их погашена — неизвестно. Так что осторожно можно оценить российские деньги, зависшие в Венесуэле, широкой вилкой в $6,3-$12 млрд. Грубо можно говорить о $10 млрд. (плюс-минус неск.миллиардов).

Вообще это позор для российских госорганов, что они не публикуют суммы долгов других стран перед Россией. Секретность тут совершенно неуместна, ведь правительство раздает деньги налогоплательщиков, и они имеют право знать, кому, сколько и зачем.

Любая программа стабилизации экономики Венесуэлы (например, от МВФ — для нового правительства), безусловно, будет включать в себя как обязательный элемент отсрочку выплат по долгам. Учитывая специфику страны, отсрочку выплат не только правительства, но и всего госсектора (прежде всего, компании PDVSA). $50-60 млрд перед Китаем и ок.$10 млрд перед Россией. Это означает, что деньги двух стран как минимум «зависли». А как максимум — новое правительство может объявить об их списании раза в 3-4 (прецеденты есть, например, Аргентина).

Учитывая объем нефтяных запасов Венесуэлы (она №1 в мире по запасам), скорее всего, речь должна пойти все-таки не о списании долгов, а об отсрочке выплат. Ведь считается, что в течение 1-2 лет страна может восстановить потерянные объемы нефтедобычи (при условии демократии и возврата в страну американских компаний и специалистов). Потом платежеспособность страны восстановится. Но учитывая, что банкует в Венесуэле (теперь) и в МВФ (всегда) Трамп, а потери будут у Китая и России — вполне реален и вариант списания долга.

Честно говоря, с трудом укладывается в голове, как страна с самыми большими в мире нефтяными запасами, стала не каким-нибудь новым эмиратом, а впала в полную разруху и голод. Причины понятны: утеря политической стабильности, социалистический эксперимент и противостояние с США…

Telegram-канал «СерпомПо»


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