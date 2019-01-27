Несколько сотен брестчан снова вышли на центральную площадь 2 27.01.2019, 18:24

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Фото: «Брестская газета»

Противники строительства аккумуляторного завода обсудили последние события.

Более 220 человек вышли 27 января на площадь Ленина в Бресте на традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода «АйПауэр», пишет «Брестская газета».

Примечательно, что рядом с собравшимися на площади велись работы по демонтажу и погрузке в машины новогодних инсталляций. Как только разошлись противники завода, – разъехались и рабочие, и техника. К слову, в последние месяцы работы на площади во время кормления голубей – обычная практика.

Несмотря на это, противники завода покормили птиц и обсудили последние события.

Как рассказал во время встречи активист Дмитрий Бекалюк, 22 копии научно-технической работы, которую по заказу инициативной группы по борьбе с заводом выполнили специалисты из БрГТУ, посланы во все контролирующие органы в Минске, в том числе aдминистрацию Лукашенко, Совбез, а также руководителям ряда брестских предприятий, райисполком, СЭЗ «Брест» и др.

Данная работа подтвердила ранее неоднократно озвученную активистами информацию, основанную на данных открытых источников. Согласно ей, в одном аккумуляторе емкостью 60 Ah находится в среднем 9 кг свинца. Соответственно, для производства в год 2 млн аккумуляторов (такова заявленная проектная мощность завода «АйПауэр» – прим. авт.) необходимо не менее 18 тонн свинца. Тогда как в проектной документации предприятия речь идет о чуть более 13 тонн.

«Мы хотим, чтобы все эти структуры увидели, что наша позиция подтверждена научно-исследовательской работой авторитетных ученых. Мы хотим, чтобы брестчане увидели есть ли порядок, соблюдается ли законодательство или все-таки не очень», – подчеркнул Бекалюк.

В начале недели стало известно, что доработанный проект завода получил положительное заключение повторной государственной экологической экспертизы. Однако, несмотря на заверения представителей Минприроды, активисты уверены – их многочисленные замечания не были учтены. Если бы это было так, считает инициативная группа, проект бы не смог получить положительное заключение. Теперь активисты пытаются ознакомиться с новым проектом, однако пока тщетно.

Напомним, неделю назад активисты Дмитрий Бекалюк и Демьян Лепесевич не смогли задать вопросы министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку. Кроме того, за неделю они не смогли записаться на личный прием ни к министру, ни к его заместителю Ие Малкиной. В министерстве заявляют, что на все вопросы им уже даны ответы, а новые вопросы попросили отправлять письменно.

Напомним, с начала 2018 года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. По последним данным, первая партия аккумуляторов должна быть выпущена в начале нового года. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза. Однако инициативная группа заявляет, что оборудование, которое завезли на предприятие, позволит выпускать до 6 млн аккумуляторов в год.