Фотофакт: Какими смартфонами пользуются мировые лидеры

Фотофакт: Какими смартфонами пользуются мировые лидеры14
- 27.01.2019, 18:38
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Мировые лидеры зачастую пользуются обычными смартфонами, но с надежной защитой от взлома.
Лидеры мировых стран по своему статусу могут позволить себе гораздо больше рядового гражданина: личный самолет, бронированный автомобиль, дорогую одежду и самый лучший сервис, о котором многие могут только мечтать, пишет «Сегодня».
В нашу эпоху мобильных устройств многие задаются, какими же смартфонами пользуются президенты разных стран? Быть может у них какие-то особые "президентские" смартфоны, собранные по последнему слову техники или обычные модели, как у обычных людей? Предлагаем узнать ответ в материале.
Дональд Трамп
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп до того, как стал президентом в 2017 году, пользовался на протяжении 5 лет Samsung Galaxy S III. После инаугурации Трампу по рекомендации спецслужб пришлось сменить свой Galaxy S III на Apple iPhone, который оснащен дополнительными функциями защиты от взлома и перехвата звонков. Точная модель Айфона не раскрывается в целях безопасности.
Эммануэль Макрон
Президент Франции крайне серьезно относится к собственной безопасности, особенно разговоров. И неспроста, ведь по обнародованной информации Эдварда Сноудена, телефоны телефонов Жака Ширака и Николя Саркози активно прослушивали.
Эммануэль Макрон пользуется сверхзащищенным военным криптографическим мобильным телефоном Teorem производства оборонной компании Thales. Кроме того, французские издания в конце 2017 года писали, что у президента также есть iPhone и Samsung Galaxy S7 edge со спецзащитой, которыми он пользуется для личной связи.
Тереза Мэй
Британский премьер Тереза Мэй по сообщениям СМИ недавно сменила свой старый смартфон Blackberry на iPhone. Как сообщает BBC, премьер-министр долгое время использовала гаджет канадской компании, но после того, как Blackberry после резкого падения продаж прекратила выпуск смартфонов и предоставила лицензии на выпуск устройств другим компаниям, Мэй сменила свой привычный гаджет.
Ангела Меркель
После скандальной информации WikiLeaks о том, что спецслужбы США прослушивают 125 мобильных номеров высокопоставленных чиновников Германии, бывший федеральный канцлер Ангела Меркель в целях повышения безопасности перешла с Nokia 6260 на Blackberry Z10 с дополнительными функциями по защите от подслушивания – смартфон содержит так называемый крипточип Secusmart для безопасного соединения.