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Независимые журналисты из Гомеля добились отмены штрафа

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  • 27.01.2019, 18:50
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Андрей Толчин (слева) и Константин Жуковский
Фото: БАЖ

Им помог правозащитник Леонид Судаленко.

Судья Брестского областного суда Александр Савчук отменил постановление суда Лунинецкого района об административном взыскании в виде штрафов в отношении гомельских журналистов-фрилансеров Константина Жуковского и Андрея Толчина, пишет «Гомельская весна».

Их обвиняли в нарушении статьи 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ), которое выражалось в подготовке для телеканала «Белсат» материала о произошедшей в Лунинце трагедии, где собутыльники убили восьмимесячного ребенка только за то, что девочка плакал и мешала взрослым распивать спиртное. Милиция составила протоколы, а суд 5 декабря прошлого года подверг журналистов крупному штрафу в размере по 30 базовых величин каждому.

С помощью известного гомельского юриста Леонида Судаленко фрилансеры обжаловали штрафы в Брестском областном суде.

В постановлении судьи Александра Савчука говорится, что районный суд в своем постановлении не выяснил всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

«Основанием к отмене постановления по делу об административном правонарушении является односторонность неполнота и необъективное исследование обстоятельств административного правонарушения», - отмечается в постановлении областного суда. Дело направлено на новое рассмотрение другому судье.

«У меня нет оптимизма насчет того, что система дала сбой, или справедливость восторжествовала. Такие случаи уже были, когда постановление отменяли, а потом районный суд опять подвергал штрафу или еще большую сумму могут дать», - прокомментировал Андрей Толчин.

Напомним, в течение 2018 года фрилансера Константина Жуковского 16 раз штрафовали за журналистскую деятельность и один раз за неуважение к суду. Общая сумма штрафов составила 12 432,5 рублей. Андрея Толчина в прошлом году привлекали к ответственности 11 раз. Сумма его штрафов составила 9 628,5 рублей.


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