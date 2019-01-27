закрыть
27 января 2019, воскресенье, 20:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Погода мегаполиса: Как отличается температура в центре Минска и на окраинах

2
  • 27.01.2019, 19:29
  • 1,138
Фото: 3df.by

В Каменной Горке всегда градуса на два холоднее.холоднее

«В центре теплее», — говорят минчане и не задумываются, так это на самом деле или нет. Tut.by спросил в Белгидромете, насколько может различаться температура воздуха в разных районах города и что это за понятие — погода мегаполиса.

— В этом году запомнился случай: в ночь на 11 января в центре Минска была температура — минус 16 °C, а на окраинах воздух охлаждался до минус 20−21 °С. То есть разница в погоде между районами города запросто может быть пять градусов, или в среднем отличаться на один-два градуса, но есть еще зависимость и от синоптической ситуации, — начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский подтверждает, что в таком большом городе, как Минск, погода может быть разной. — Но при этом нельзя сказать, что в каком-то районе всегда холоднее.

Основной фактор — площадь. Чем больше город, тем больше возможная разница температур. Например, в Москве она еще заметнее, чем в Минске. Могут «повысить» градусы и очень плотная застройка, большое количество промышленных предприятий, большой автомобильный трафик. Зимой погода в разных районах может отличаться значительнее, чем летом.

— Специальных исследований у нас на этот счет не проводилось, но если говорить про тенденции, то в Заводском районе Минска обычно немного теплее, потому что там есть масса производственных предприятий, а это дополнительный источник тепла.

Зависит температура и от рельефа.

— У нас в городе есть участки более высокие — в центре, а на севере, в районе Цнянского водохранилища, — пониже, значит, тоже может отличаться температура. При более пониженных формах рельефа температура может быть в среднем ниже. Опять же, играет роль наличие или отсутствие водоемов. Похожая ситуация и с туманом: очень часто в районе МКАД, особенно там, где пониженные участки, бывает туман. В районе Цнянки вероятность тумана также всегда выше из-за того, что там водоем. Больше испарений, больше влаги в атмосфере — видимость хуже.

Ветер сильнее на окраинах.

— Представьте область новой застройки: она достаточно ровная. Нет сдерживающих факторов: лесопарковой зоны, например. Если от застройки на ближайшие несколько метров — голое поле, то, естественно, ветровая обстановка будет нестабильная, — говорит Александр Беганский. — А на какой-нибудь длинной улице создаются условия, как в турбулентной трубе: ветер вроде бы не очень сильный, но тебя сдувает с места.

Представитель Белгидромета вспоминает и дожди, которые часто выпадают на минские районы избирательно.

— Что касается осадков, то здесь, помимо самого фактора города, еще важно, какие погодные условия формируются. Если проходит атмосферный фронт — понятно, что в целом по всему городу должны пройти дожди. Но летом возникают кучево-дождевые облака, масштабы которых от нескольких десятков метров до нескольких сотен, максимум — тысячи метров. Облако малое, а Минск — крупный город. Поэтому часто бывает, что Немигу смыло, а на Востоке — ни капли дождя. Многое зависит и от неравномерного нагрева подстилающей поверхности, разного содержания влаги в атмосфере.

Ну и не все зависит от градусов, есть понятие комфортной погоды.

— Это взаимосвязь именно температуры воздуха, влажности и направления скорости ветра. Если в зимний период температура минус 5 °C, но высокая влажность и сильный порывистый ветер, то ясно, что ощущается это как будто все минус 10 °C, а то и ниже. Если температура низкая, но солнечно и влажность невысокая, а ветер слабый, то мороза сильного не ощущается.

О том, что для Минска неплохо было бы давать прогноз с разбивкой по районам, рассказывал еще в 2012 году бывший начальник службы гидрометеорологических прогнозов Белгидромета Дмитрий Рябов. Однако для детального прогноза погоды нужны дополнительные метеостанции и специальное оборудование.

— Официальная автоматическая метеостанция в Минске одна, она находится на Независимости, 110. В районе кольцевой или городских окрестностей есть некоторое количество дорожных измерительных систем, но они не являются основными источниками для получения метеорологической информации, — подытоживает Александр Беганский.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»