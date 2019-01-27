Погода мегаполиса: Как отличается температура в центре Минска и на окраинах 2 27.01.2019, 19:29

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Фото: 3df.by

В Каменной Горке всегда градуса на два холоднее.холоднее

«В центре теплее», — говорят минчане и не задумываются, так это на самом деле или нет. Tut.by спросил в Белгидромете, насколько может различаться температура воздуха в разных районах города и что это за понятие — погода мегаполиса.

— В этом году запомнился случай: в ночь на 11 января в центре Минска была температура — минус 16 °C, а на окраинах воздух охлаждался до минус 20−21 °С. То есть разница в погоде между районами города запросто может быть пять градусов, или в среднем отличаться на один-два градуса, но есть еще зависимость и от синоптической ситуации, — начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский подтверждает, что в таком большом городе, как Минск, погода может быть разной. — Но при этом нельзя сказать, что в каком-то районе всегда холоднее.

Основной фактор — площадь. Чем больше город, тем больше возможная разница температур. Например, в Москве она еще заметнее, чем в Минске. Могут «повысить» градусы и очень плотная застройка, большое количество промышленных предприятий, большой автомобильный трафик. Зимой погода в разных районах может отличаться значительнее, чем летом.

— Специальных исследований у нас на этот счет не проводилось, но если говорить про тенденции, то в Заводском районе Минска обычно немного теплее, потому что там есть масса производственных предприятий, а это дополнительный источник тепла.

Зависит температура и от рельефа.

— У нас в городе есть участки более высокие — в центре, а на севере, в районе Цнянского водохранилища, — пониже, значит, тоже может отличаться температура. При более пониженных формах рельефа температура может быть в среднем ниже. Опять же, играет роль наличие или отсутствие водоемов. Похожая ситуация и с туманом: очень часто в районе МКАД, особенно там, где пониженные участки, бывает туман. В районе Цнянки вероятность тумана также всегда выше из-за того, что там водоем. Больше испарений, больше влаги в атмосфере — видимость хуже.

Ветер сильнее на окраинах.

— Представьте область новой застройки: она достаточно ровная. Нет сдерживающих факторов: лесопарковой зоны, например. Если от застройки на ближайшие несколько метров — голое поле, то, естественно, ветровая обстановка будет нестабильная, — говорит Александр Беганский. — А на какой-нибудь длинной улице создаются условия, как в турбулентной трубе: ветер вроде бы не очень сильный, но тебя сдувает с места.

Представитель Белгидромета вспоминает и дожди, которые часто выпадают на минские районы избирательно.

— Что касается осадков, то здесь, помимо самого фактора города, еще важно, какие погодные условия формируются. Если проходит атмосферный фронт — понятно, что в целом по всему городу должны пройти дожди. Но летом возникают кучево-дождевые облака, масштабы которых от нескольких десятков метров до нескольких сотен, максимум — тысячи метров. Облако малое, а Минск — крупный город. Поэтому часто бывает, что Немигу смыло, а на Востоке — ни капли дождя. Многое зависит и от неравномерного нагрева подстилающей поверхности, разного содержания влаги в атмосфере.

Ну и не все зависит от градусов, есть понятие комфортной погоды.

— Это взаимосвязь именно температуры воздуха, влажности и направления скорости ветра. Если в зимний период температура минус 5 °C, но высокая влажность и сильный порывистый ветер, то ясно, что ощущается это как будто все минус 10 °C, а то и ниже. Если температура низкая, но солнечно и влажность невысокая, а ветер слабый, то мороза сильного не ощущается.

О том, что для Минска неплохо было бы давать прогноз с разбивкой по районам, рассказывал еще в 2012 году бывший начальник службы гидрометеорологических прогнозов Белгидромета Дмитрий Рябов. Однако для детального прогноза погоды нужны дополнительные метеостанции и специальное оборудование.

— Официальная автоматическая метеостанция в Минске одна, она находится на Независимости, 110. В районе кольцевой или городских окрестностей есть некоторое количество дорожных измерительных систем, но они не являются основными источниками для получения метеорологической информации, — подытоживает Александр Беганский.