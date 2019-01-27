В мире вспоминают жертв Холокоста 27.01.2019, 19:32

Сегодня - Международный день памяти жертв Холокоста.

Он был установлен в 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН в память 6 миллионов евреев, убитых в результате Холокоста, массового уничтожения евреев в Германии и оккупированных ею странах во время Второй мировой войны. 74 года назад – 27 января 1945 года – советские солдаты освободили лагерь смерти Освенцим, ставший символом преступлений нацистов, передает «Радио Свобода».

Во многих странах прошли мероприятия в память о жертвах Холокоста. Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас заявили, что нельзя проявлять терпимость к антисемитизму и другим проявлениям расовой ненависти. По словам Мааса, необходимо не только помнить прошлое, но и извлекать из него уроки. Министр иностранных дел Германии сегодня призвал к более интенсивному осмыслению преступлений, совершённых нацистами.

Президент Израиля Реувен Ривлин встретился с выжившими в Холокосте и представителями немецкой общественной организации "Акция искупления – служба делу мира". Он заявил, что преступлениям нацистов против еврейского народа не может быть прощения. В то же время он отметил, что произошло историческое примирение между германским и еврейским народами. В ежегодном отчёте центра Симона Визенталя о преследовании ответственных за преступления нацизма содержится положительная оценка усилий Германии по привлечению виновных к ответственности.

Президент Израиля также отметил, что нельзя говорить о Холокосте только как об историческом событии, поскольку "антисемитизм и ненависть все еще присутствуют среди нас". Согласно данным израильского министерства по делам диаспоры, в 2018 году не менее 13 евреев были убиты в мире в результате антисемитских нападений, в том числе 11 – при стрельбе в синагоге в городе Питтсбург (США), нападение на которую совершил неонацист.