Долги газовой «сверхдержавы» бьют рекорды 1 27.01.2019, 19:48

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Главное достояние и богатство России уверенно ведет ее к неизбежному коллапсу.

История со списанием долгов за газ для Чечни заставила не только другие регионы обратиться к федеральному центру с просьбой о списании и своих задолженностей, но и обратить внимание на то, что по итогам 2018 года в России был побит рекорд задолженности населения перед страной по оплатам за газ, пишет блогер «Злой одессит» для inforesist.org.

Так, в стране, занимающей первое место в мире по запасам природного газа, просроченная задолженность граждан за газ превысила 137 миллиардов рублей, что является абсолютным рекордом за все время существования такого образования как Российская Федерация!

Как верно подметили российские аналитики – это 19% стоимости газопровода “Северный поток – 2”.

Что интересно, вторым по объемам долгов после Чечни идет Дагестан – 9,03 млрд руб, третьей Кабардино-Балкария — 2,732 млрд руб, четвертый Краснодарский край с 1,262 млрд руб долгов и пятая Республика Ингушетия с 1,131 млрд руб просроченных оплат.

При этом хотелось бы напомнить, что в стране до сих газифицировано лишь 68% городов и населенных пунктов, а ремонтные работы газовой инфраструктуры сократились в разы, вследствие чего повысился уровень аварийности на сетях.

А потому, главное достояние и богатство России неспешно, но уверенно ведет её к неизбежному коллапсу.

Парадоксально, но — факт.