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Пять потрясающих фильмов о собаках

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  • 27.01.2019, 19:57

Эти фильмы хочется пересматривать.

В прокат вышел «Путь домой» - история о собаке по книге того же автора, что подарил нам «Жизнь и цель собаки». И мне опять захотелось вспомнить свои любимые фильмы про собак, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

В этом списке мог бы быть и пронзительный советский фильм «Друг» с Сергеем Шакуровым, и какая-нибудь совсем уж ветхая классика вроде «Лесси» или «Мухтара».

Но я решил выбрать исключительно те фильмы, которые мне нравятся настолько, что я готов их добровольно пересматривать.

К-9

1989 год

Один из моих самых любимых фильмов всех времен и народов. Возможно, потому что я смотрел его много раз еще детстве на затертых до дыр видеокассетах и сейчас он ассоциируется у меня с беззаботной юностью.

А может быть, потому это великолепный образец Голливуда 1980-х.

Здесь простая, но цепляющая за душу история с отлично прописанными и великолепно сыгранными персонажами (даже второстепенными). И пусть она полна штампов и клише о полицейском-ренегате, который в одиночку (не считая служебной собаки) сражается с наркомафией, она рассказана так искренне и от души, что воспринимаешь ее очень даже адекватно.

Но скорее всего фильм кажется гениальным, потому что остается загадкой, как можно было заставить пса демонстрировать в кадре такую актерскую игру, что большинство современных звезд и рядом не валялись.

Белый плен

2006 год

Можно не любить Пола Уокера - он был хорошим парнем и отличным водилой, но посредственным актером. Можно говорить, что этот фильм - чистый Голливуд с занудным морализаторством и вымученным хэппи-ендом. Можно… да много чего можно.

Но в силу удивительно трогательной истории и великолепной работы съемочной группы с собаками породы хаски, фильм просто великолепен.

Научная экспедиция в спешке эвакуируется из Антарктиды, вынужденно оставляя на привязи восемь собак. Вернуться назад нет возможности, и собаки вынуждены выживать сами. Герой Уокера в конце концов находит способ вернуться за собаками… и вы будете плакать, как еще никогда в своей жизни не плакали.

История Хатико

1987 год

Разве что вы до этого посмотрели японский фильм о легендарном Хатико - псе породы акита-ину, который девять лет ежедневно приходил на железнодорожную станцию в ожидании своего хозяина, который умер от инфаркта.

Хатико - своего рода национальный герой в Японии. На той самой станции, где все происходило, установлен памятник псу, который показывал людям пример настоящей любви и преданности.

Да, я знаю о фильме 2009 года с Ричардом Гиром, но я умышленно акцентирую внимания на японском оригинале, а не голливудском римейке. Поверьте, оригинал намного сильнее.

Бетховен

1992 год

Типичная комедия начала 1990-х, наивная и местами откровенно дурацкая. Но гигантский сенбернар в сочетании с очаровательными детишками могут растрогать до глубины души даже телеграфный столб.

Ну и как было принято в те годы в Голливуде, в фильме есть простой и доступный месседж, который не потерял свою актуальность за прошедшие годы.

И каждый раз вспоминая этот фильм, я начинаю оценивать размеры своей квартиры - поместится ли в нее сенбернар…

Собачья жизнь

2017 год

Свежий фильм и это приятно. Собаки продолжают фигурировать в хорошем кино.

Эта история о собаке, которая многократно перерождается, сохраняя воспоминания и в конце концов находя своего первого хозяина, безусловно высосана из пальца, но снята очень и очень хорошо.

Фильм и грустный и смешной и трогательный одновременно. И собаки в нем просто великолепны.


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