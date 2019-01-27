Эксперт: Доллар будет расти на фоне снижения российского рубля 27.01.2019, 20:43

Прогноз курса белорусского рубля на неделю с 28 января по 1 февраля.

Возможно увеличение средневзвешенного курса доллара на БВФБ на величину в пределах 0-0,5% на фоне роста курса евро и снижения курса российского рубля. Такая динамика может наблюдаться и в понедельник 28 января, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Прогнозируемого снижения средневзвешенного курса доллара на БВФБ не прошедшее неделе не произошло, так как курс европейской валюты против американской на рынке форекс неожиданно упал, а стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля поднялась. В результате средневзвешенный курс доллара за неделю вырос на 0,1%, достигнув 25 января 2,1516 рублей за доллар.

Средневзвешенный курс евро за неделю снизился на 0,6% и составил 25 января 2,4364 рублей за евро.

А средневзвешенный курс российского рубля поднялся на 0,8% – до 3,2661 белорусских рублей за 100 российских.

При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась на 0,3%. Объем биржевых торгов валютами на прошедшей неделе составил 49,5 млн. рублей в среднем за день против 58,3 млн. рублей на предыдущей неделе.

На текущей неделе возможно увеличение объемов торгов валютами на бирже, что уже является традиционным явлением для конца месяца. Что касается стоимости валютной корзины, то пока, в отличие от прошлого года, складывается тенденция к продолжению ее роста, хотя еще не ясно, чем это вызвано. Поэтому и на текущей неделе будем ожидать ее увеличения на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

К ослаблению евро против доллара на рынке форекс на прошедшей неделе привели, в основном, два события, которые оказались неожиданными для участников рынка.

Во-первых, британский премьер-министр Тереза Мэй не воспользовалась предоставившейся ей возможностью изменить свой план по выходу страны из Евросоюза. 21 января она представила в палате общин британского парламента практически тот же план, который был отвергнут там 15 января. Похоже, что она решила оставить парламенту только два варианта: проголосовать за ее план или выйти из ЕС вообще без какого-либо соглашения. Но, судя по реакции оппозиционных партий, шантаж ей не удастся, и на голосовании 29 января план снова будет отвергнут.

В связи с этим курс британского фунта, а заодно с ним и евро против доллара в начале текущей недели может снова оказаться под давлением. Однако если затем Тереза Мэй все-таки поменяет свою позицию, или палате общим удастся принять какое-то решение в обход правительства, это окажет поддержку евро.

Во-вторых, удар по евро нанес глава Европейского Центробанка Марио Драги, который 24 января сообщил, что ЕЦБ изменил свою оценку ситуации в еврозоне и теперь считает, что риски в пользу замедления экономического роста в регионе преобладают. После такого заявления курс евро на рынке форекс опускался до 1,13 долларов за евро.

Но 25 января курс евро на рынке форекс резко вырос и ненамного превысил уровень 1,14 долларов за евро. Это было вызвано арестом бывшего советника президента США Дональда Трампа – республиканца Роджера Стоуна, осуществленном в рамках расследования дела о сговоре с Россией. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что на переговорах с Китаем обсуждается и вопрос о курсе юаня, что также оказало давление на доллар.

Правда, 25 января на время удалось решить проблему шатдауна: до 15 февраля финансирование правительства возобновлено. Затем Дональд Трамп пообещал возобновить шатдаун снова или ввести чрезвычайное положение.

29-30 января состоится очередное заседание ФРС. Изменения ставок на нем не ожидается, но могут быть сделаны новые неожиданные заявления, хотя, скорее всего, ФРС проявит осторожность и постарается не сообщать ничего нового.

В связи с этим на текущей неделе возможны резкие колебания курса евро против доллара в диапазоне 1,13-1,15 долларов за евро. То есть, среднее изменение по итогам недели вполне может оказаться близким к нулю (по отношению к уровню закрытия торгов 25 января).

Курс российского рубля по отношению к доллару

Как и ожидалось, курс российского рубля на Московской бирже прошедшей неделе вырос, так как экспортеры продавали валюту, чтобы заплатить налоги. В результате курс доллара на бирже опустился ниже уровня 66 рублей за доллар, хотя и ненадолго. Пик платежей пришелся на 25 января, но в этот день Банк России решил остановить укрепление рубля и сообщил о своем намерении начать с 1 февраля приобретать валюту для Минфина, которую он не купил в конце 2018 года. Это дополнительно к той валюте, которую он покупает с 15 января на 15,6 млрд. рублей в день (в среднем).

На дополнительное приобретение валюты ЦБ направит 2,8 млрд. рублей в день, что примерно соответствует 42,5 млн. долларов. И эти покупки Банк России собирается совершать примерно в течение 36 месяцев. При этом в ЦБ подчеркнули, что данные покупки могут быть приостановлены в случае возникновения угрозы финансовой стабильности.

Таким образом, Банк России продемонстрировал рынку, что он собирается не допустить падения курса доллара ниже уровня 66 рублей за доллар.

Однако на текущей неделе российский рубль может поддержать рост цен на нефть на мировом рынке в связи с событиями в Венесуэле, в которой лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддерживают США и его союзники. B США обсуждаются планы более решительных действий, в частности, возможность блокады нефтяного экспорта из Венесуэлы. Если это произойдет, то цена на нефть может значительно вырасти.

Таким образом, на текущей неделе можно ожидать колебаний курса доллара на Московской бирже около уровня 66 рублей за доллар.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Если сделанные выше прогнозы в отношении взаимных курсов валют сбудутся, то средневзвешенный курс доллара на БВФБ на текущей неделе будет меняться в значительных пределах, но в итоге в среднем может вырасти всего на 0-0,5%.

Прогноз на понедельник 28 января

На рынке форекс курс евро по отношению к доллару во второй половине торгового дня 25 января увеличился примерно на 0,7% и достиг 1,1406 долларов за евро.

В то же время, курс доллара на Московской бирже во второй половине 25 января вырос примерно на 0,5% – до 66,0575 рублей за доллар.

Эти движения курса доллара в рамках корзины валют примерно компенсируют друг друга, поэтому на открытии торгов на БВФБ 28 января курс доллара может остаться почти без изменения на фоне снижения курса российского рубля и подъема курса евро.