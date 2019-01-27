Израиль признал Гуайдо новым главой Венесуэлы 9 27.01.2019, 20:48

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Хуан Гуайдо

фото: AFP

Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израиль признал оппозиционное правительство Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Об этом сообщает The Jerusalem Post (перевод - «Новое время»).

"Сегодня Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, а также к Канаде, большинству южноамериканских и европейских стран, и я информирую мир, что мы признаем новое руководство в Венесуэле", – заявил Нетаньяху.

Напомним, 10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.