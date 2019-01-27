В Одесской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четырех детей 27.01.2019, 20:53

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Фото: facebook.com

Детям от 12 до 16 лет.

27 января в Одесской области спасатели сняли с дрейфующей льдины четырех детей 2003–2007 годов рождения. Как пишет «Гордон», об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Инцидент произошел вблизи города Белгород-Днестровский. Дети оказались на льдине, дрейфующей в акватории Днестровского лимана на расстоянии около 500 метров от берега.

В ГСЧС отметили, что примерно через полчаса после сообщения о происшествии детей при помощи резиновой надувной лодки доставили на берег.

К спасению детей привлекались трое спасателей и одна единица техники.