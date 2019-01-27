«Мы брали кредиты на строительство этих магазинов, может, чиновники заплатят их за нас?» 12 27.01.2019, 21:05

6,422

Фото: mlyn.by

Магазины на остановках вне закона?

«Минскоблдорстрой» уведомил владельцев магазинов на остановках в Боровлянах, Ждановичах, Семково, Озерце, Цне и других населенных пунктах о расторжении договора аренды. Оказалось, что по закону предприятие вообще не имело права сдавать в аренду «ипэшникам» землю рядом с остановками. Владельцы павильонов сдаваться не намерены. Как им помочь, разбирался mlyn.by.

«Мы брали кредиты на строительство этих магазинов. Может, «Минскоблдорстрой» заплатит их за нас?»

Владелице двух магазинов на остановках Елене «письма счастья» пока не пришли. Предпринимательница подчеркивает: пока. За один из своих павильонов — в Лесном — она не беспокоится: договор на его аренду заключен с местным сельсоветом и прекращать его нет законных оснований. А вот за аренду магазина на одной из остановок в Боровлянах Елена платит ДЭУ — подчиненной «Минскоблдорстрою» организации. И именно это обстоятельство «ипэшницу» тревожит.

— Среди владельцев магазинов на остановках только и разговоров, что об этих уведомлениях. Те, кто их еще не получил, ждут, что попадут во «вторую волну» и им также скажут в течение трех месяцев закрывать павильоны. Честно говоря, даже не представляю, куда мне деть этот магазин, если и со мной расторгнут договор аренды, — признается Елена. — Я до сих пор выплачиваю за него кредит, который взяла в конце 2015 года!

Демонтаж старого киоска на остановке «Боровляны 6» в сентябре 2015 года

Фото: mlyn.by

Предпринимательница кратко восстанавливает ход событий почти четырехлетней давности. На стыке 2015-го и 2016-го дорогу в Боровлянах взялись расширять. Владельцам киосков объявили, что их придется заменить на магазины единого образца — большие по площади, с возможностью покупателей зайти внутрь, выпить кофе, погреться. А пока «ипэшники» в спешном порядке искали деньги под строительство павильонов, дорожники обустраивали под них специальные площадки.

Автодорога Р40

Фото: mlyn.by

— И расширение дороги, и площадки под наши магазины отмечены на генплане Боровлян. Очевидно, что перед тем, как все это было сделано, проект проходил экспертизу, его рассматривали специалисты. Неужели тогда ни у кого не возникло вопросов по поводу права «Минскоблдорстроя» сдавать нам в аренду землю под строительство павильонов? — задается вопросом Елена.

Магазин на остановке «Боровляны 6», январь 2019 года. Сейчас он закрыт

Здесь важно отметить, что по словам самой же предпринимательницы договор на аренду с «Минскоблдорстроем» ее обязали заключить уже после того, как на месте киоска она построила магазин. До этого многие годы, опять же по словам Елены, договор на аренду она заключала с райисполкомом. Он и сейчас имеет законное право выступать арендодателем земли, которая находится в госсобственности.

— Итог, выходит, такой: предприниматели выполнили все, что от них требовалось. И договор с «Минскоблдорстроем» заключили, и новые павильоны поставили. Мне магазин в 2015 обошелся примерно в 20 тысяч долларов: в эту сумму входит и строительство здания, и оборудование. И моя история — не исключение, — уверяет предпринимательница. — Многие брали кредиты на строительство этих магазинов.

Магазин на остановке «Боровляны 6», январь 2019 года. Сейчас он закрыт

Фото: mlyn.by

Многие деньги банкам еще не вернули — уверяет предпринимательница. — Может, «Минскоблдорстрой» заплатит кредиты за нас? - задается вопросом Елена.

Здесь важно отметить, что по словам самой же предпринимательницы договор на аренду с «Минскоблдорстроем» ее обязали заключить уже после того, как на месте киоска она построила магазин. До этого многие годы, опять же по словам Елены, договор на аренду она заключала с райисполкомом. Он и сейчас имеет законное право выступать арендодателем земли, которая находится в госсобственности.

— Итог, выходит, такой: предприниматели выполнили все, что от них требовалось. И договор с «Минскоблдорстроем» заключили, и новые павильоны поставили. Мне магазин в 2015 обошелся примерно в 20 тысяч долларов: в эту сумму входит и строительство здания, и оборудование. И моя история — не исключение, — уверяет предпринимательница. — Многие брали кредиты на строительство этих магазинов. Многие деньги банкам еще не вернули. Может, «Минскоблдорстрой» заплатит кредиты за нас?