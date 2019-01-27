При взрыве в Гааге обрушились фасады нескольких домов 14 27.01.2019, 21:06

6,001

Под завалами находятся люди.

В результате взрыва на востоке Гааги обрушились фасады трех домов, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на данные сотрудников местных аварийных служб. Под завалами, по их данным, могут находиться люди. Спасатели не исключили, что взорваться мог газ, пишет РБК.

В настоящий момент жителей поврежденных домов эвакуируют. Существует опасность обрушения всего блока жилых зданий, отмечают в аварийных службах.

На фотографиях очевидцев с места происшествия видно, что взрыв произошел в трехэтажном здании. На месте инцидента в настоящий момент работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. «Аварийные службы все еще ищут жертв [под завалами]», — сообщает пользователь Twitter с ником RakeshPoeran.

Всего из-под обломков, по информации RTL Nieuws, к 17:20 по местному времени (19:20 мск) извлекли трех человек. Представитель аварийных служб уточнил изданию, что работы спасателей затруднены тем, что здания, которые граничат с домом, где был зафиксирован эпицентр взрыва, также повреждены.

Остальные детали и причины происшествия выясняются.