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Из Третьяковской галереи украли картину «Ай-Петри.Крым»

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  • 27.01.2019, 21:27
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Охрана музея уже проверила камеры наблюдения.

Картина Архипа Куинджи пропала из Третьяковской галереи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Минкультуры проверяет информацию о пропаже произведения искусства. Ведомство уже подтвердило факт отсутствия работы в галерее.

В здании галереи находится большое количество полицейских. Представитель МВД Ирина Волк отметила, что охрана музея увидела по камерам видеонаблюдения, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия.

В воскресенье отмечается 177-летие со дня рождения великого русского пейзажиста Архипа Куинджи. Картина "Ай-Петри. Крым" создавалась в 1898–1908 годах.


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