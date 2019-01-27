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Почему венесуэльцы восстали

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  • 27.01.2019, 23:01
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Венесуэльская гиперинфляция в фотографиях.

События в Венесуэле приковали весь мир, чтобы наши читатели лучше поняли ситуацию в стране, мы публикуем материал ВВС с лета 2018 года.

Власти Венесуэлы с понедельника ввели ряд мер, направленных на борьбу с сильнейшим экономическим кризисом, охватившим страну в последние годы. Одна из главных задач - борьба с гиперинфляцией, которая, по прогнозам МВФ, к концу года может достичь 1 млн процентов.

Одна из ключевых мер, которые вводит венесуэльское правительство, - это модернизация национальной валюты страны, боливара. Власти решили провести одну из самых масштабных деноминаций в мировой истории и ввести в оборот так называемый суверенный боливар.

Один суверенный боливар равен 100 тыс. "старых" венесуэльских боливаров. Таким образом, официальный обменный курс боливара был снижен на 96%.

На фоне и без того напряженной атмосферы в венесуэльском обществе объявление Мадуро вселило дополнительную тревогу в граждан - СМИ сообщают, что очереди в магазинах Каракаса в конце недели стали гораздо больше, чем обычно.

Фотокорреспондент агентства Рейтер Карлос Гарсия Роулинс решил наглядно продемонстрировать катастрофические масштабы венесуэльской инфляции и показать, сколько нужно взять с собой денег, чтобы купить базовые повседневные продукты.

Например, чтобы купить курицу весом в 2,4 кг, вам придется выложить примерно 14,6 млн боливаров (2,2 доллара).

Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Стоимость одного килограмма мяса может доходить до 9,5 млн боливаров. При этом минимальная зарплата в стране до введения новой валюты составляла всего 3 млн боливаров (0,89 доллара).

Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Как ожидается, после введения новых мер минимальный размер оплаты труда должен достичь 180 млн боливаров (около 30 долларов).

Многие венесуэльцы сегодня с трудом могут себе позволить приобрести не только базовые продукты питания, но и обычные предметы личной гигиены. Например, этот брусок мыла стоит 3,5 млн боливаров, что лишь немного превышает размер минимальной зарплаты.

Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

До введения в оборот суверенного боливара самая крупная денежная купюра в стране имела номинал 100 тыс. боливаров (чуть меньше 0,3 доллара). Одной из причин деноминации боливара стала нехватка бумажных денег в стране.

Теперь в Венесуэле вводятся банкноты номиналом от 2 до 500 суверенных боливаров. Таким образом, стоимость минимальной купюры составляет 200 тыс. "старых" боливаров.

Килограмм риса на некоторых рынках Каракаса можно купить за 2,5 млн боливаров
Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Проблема состоит в том, что старая система расчета боливаров какое-то время будет сосуществовать с новой, что может привести к путанице.

"Я не понимаю этого перерасчета, власти не объяснили, как он работает и какие будут зарплаты. Как мы будем совершать покупки, если даже не видели новых ценников?" - пожаловалась агентству Рейтер жительница города Сан-Кристобаль Юрайма Галавис.

Килограмм моркови до деноминации стоил примерно 3 млн боливаров...
Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters
...а за килограмм помидоров нужно было выложить уже 5 млн боливаров
Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Поскольку у многих жителей Венесуэлы нет банковских карт, им приходится постоянно носить с собой огромные пачки денег, даже если они выходят купить всего лишь пачку масла или маргарина.

Кусок сыра может стоить 7,5 млн боливаров...
Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters
...а цена пачки самого дешевого маргарина примерно равняется минимальной зарплате.
Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Понедельник в Венесуэле был объявлен выходным днем. Из-за перехода на новую валюту все банковские операции в интернете были приостановлены на несколько часов.

Николас Мадуро в своем "Твиттере" назвал валютную реформу в стране исторической экономической переменой и пообещал достичь стабильного баланса в экономике и макроэкономике.

В то же время один из лидеров оппозиции страны Энрике Каприлес на своем сайте охарактеризовал принятые меры как "финальный удар" по экономике страны и обвинил Мадуро том, что он морит голодом собственный народ.

Килограмм очень популярной в Венесуэле кукурузной муки может стоить до 2,5 млн боливаров
Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters
На некоторых рынках Каракаса рулон туалетной бумаги может обойтись покупателю в 2,6 млн боливаров
Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

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