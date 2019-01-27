Сборная Дании, разгромив в финале норвежцев, впервые стала чемпионом мира 27.01.2019, 22:17

1,113

У триумфаторов ЧМ-2019 по гандболу лидер Миккель Хансен забросил семь мячей.

Сборная Дании разгромила команду Норвегии в домашнем финале чемпионата мира-2019 — 31:22. Датчане, являющиеся победителями Олимпийских игр (2016 год) и чемпионатов Европы (2008, 2012), никогда ранее не первенствовали на планетарных форумах, пишет «Прессбол».

У триумфаторов ЧМ-2019 лидер Миккель Хансен забросил семь мячей, у норвежцев девятью голами отметился Магнус Йондал.

Сборная Дании справилась с командой Норвегии и в рамках основного раунда турнира (30:26), в полуфинале коллектив Николая Якобсена не оставил шансов победителям ЧМ-2017 французам (38:30).