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Благодаря программе 500+ польские семьи получили почти 15 миллиардов евро

  • 27.01.2019, 22:37
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Фото с сайта psyholove.ru

Правительственная программа поспособствовала увеличению рождаемости в Польше.

Менее чем за три года работы правительственной программы 500+ польские семьи получили пособия на общую сумму 60 миллиардов злотых (чуть меньше 15 миллиардов евро), об этом «Польскае радыё» сообщил заместитель министра семьи, труда и социальной политики Станислав Швед.

Также правительственная Программа 500+ поспособствовало увеличению показателя рождаемости в Польше, он вырос с 1,26 до 1,47.

Политик напомнил, что правительством Польши также была принята программа «Сеньор+», которая рассчитана на поддержку социальной активности старшего поколения. Всего органы местного самоуправления получат на реализацию программы «Сеньор+» около 20 миллионов евро.


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