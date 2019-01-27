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Неспокойный сон диктаторов

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  • Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»
  • 27.01.2019, 22:46
  • 2,511
Николас Мадуро
Фото: reuters

Лидер оппозиции объявляет себя президентом и другие страны это признают.

Вот он страшный сон всех тех, кто очень долго занимает пост президента. Даже не страшный сон, а целый кошмар. Просто десятый сезон ужастика "Ходячие мертвецы".

Недаром все-таки придумано, что президент может избираться не более, чем на два срока. Это только муж с женой могут жить вместе более 10 лет. А вот если одного и того же человека видишь ежедневно по телевидению, то это уже превращается в мыльную оперу.

Даже "Санта Барбара" в конце концов надоела телезрителю. Не успели белорусы «оплакать» Уго Чавеса, как президент Венесуэлы Мадуро также может лишиться президентства.

Нет, со здоровьем у него, кажется, все в порядке. Просто спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом. Представляете, взял и объявил себя исполняющим обязанности президента прямо на митинге.

Нет "Здравствуйте, всем" сказал, а "Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы". А теперь перенеситесь на несколько тысяч километров на постсоветское пространство. Включите фантазию.

Подобное - страшный сон для тех, кто долго задержался в руководстве некоторых стран на нашем постсоветском пространстве.

Юлия Сивец, «Радыё Рацыя»


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