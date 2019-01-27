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Военная слава белорусов: 12 крупнейших побед нашей истории

  • 27.01.2019, 23:00

Сегодня — годовщина легендарного сражения у реки Ольшаница.

«Радыё Рацыя» собрало 12 наиболее значимых побед в нашей истории.

Осень 1362 - Битва на реке Синие Воды

Закончилось победой войска Литовского королевства под управлением великого князя Ольгерда над войсками трех татарских правителей Подольской земли - Крымской, Перекопской и Ямбалуцкой ордами. После этой битвы Подолье, а в стратегическом результате Киевщина и другие земли были включены в состав ВКЛ, его владения значительно расширились на юг в направлении Черного моря.

15 июля 1410 - Грунвальдcкая битва

Разгром Тевтонского ордена войском ВКЛ. Триумфальный успех соединенных сил Княжества и Короны имел огромное политическое значение. Согласно условиям Торуньского мира 1411 года, Орден крестоносцев должен был освободить все захваченные земли и заплатить победителям 300 тысяч дукатов. Было прекращено 200-летняя агрессия немецких рыцарей на восток.

5 августа 1506 - Битва под Клецком

Разгром войсками ВКЛ во главе с Михаилом Глинским армии Крымского ханства во главе с сыновьями Менгли-Гирея Битти и Бурнашом. Клецкая битва была наиболее значительным поражением татар на территории современной Беларуси. Она положила конец их крупным набегам за Припять. Хан Менгли-Гирей под впечатлением результатов сражения на определенное время стал союзником ВКЛ.

8 сентября 1514 - Битва под Оршей на реке Крапивне

Разгром войсками ВКЛ во главе с Константином Острожским московского войска. Одна из крупнейших битв в истории Европы XVI века. День белорусского воинской славы. Инициатива в многолетней войне прочно перешла к ВКЛ. Все захваченные Москвой города, кроме Смоленска, были освобождены. Начал разваливаться направленный против нашей страны тайный альянс Московии и европейских государств.

27 января 1527 - Сражение у реки Ольшаница

Произошло в 30 километрах от Киева между войском ВКЛ во главе с великим гетманом Константином Острожским, полевым гетманом Янушем Радзивиллом и войском крымских татар. Армия Крымского ханства была разбита. Было освобождено 80 тысяч пленных, возвращено награбленное имущество. Крымские татары прекратили значительные набеги на земли ВКЛ.

27 сентября 1605 - Кирхгольмская битва

Состоялась на территории современной Латвии, возле Саласпилса между войсками ВКЛ во главе с Яном Ходкевичем и Швеции. Победа армии ВКЛ. Одна из крупнейших сражений войны Речи Посполитой со Швецией 1600-1611 годов. Входит в число полных побед над противником меньшими силами. После поражения шведский король был вынужден снять осаду Риги и отказаться от контроля над Северной Латвией и Эстонией.

2 сентября - 9 октября 1621 - Битва под Хотином

В ней сошлись с одной стороны армия Речи Посполитой и украинского казачества (командовали соответственно, Ян Ходкевич, а после его смерти Станислав Любомирский и Петр Сагайдачный около 58 тысяч человек) и Оттоманской империи (командовал султан Осман II, около 200 тысяч человек). Армия Речи Посполитой, значительно уступая в численности, держала оборону в укрепленном лагере и заставила наконец турок подписать перемирие и прекратить войну).

12 сентября 1683 - Битва под Веной

Победа союзного войска (баварцы, саксонцы, австрийцы, конные полки Польши и ВКЛ - вместе 65 тысяч под командованием Яна Собеского) над турецкой армией (200 тысяч под командованием визиря Кары Мустафы). После поражения Турция уже не представляла угрозы христианской Европе. С Венской битвы начался медленный упадок турецкой мощности на континенте.

4 апреля 1794 - Рацлавицкая битва (под Краковом)

Первая крупная битва во время восстания Тадеуша Костюшко. Повстанцы под командованием Костюшко (4100 человек регулярной армии с 12 пушками и 2 тысяч крестьян-косиньеров) победили российские войска под командованием генерала Александра Тормасова (около 3 тысяч человек из 12 пушками). В битве Костюшко впервые в восстании успешно использовал в борьбе с регулярным войскам отряды косинеров - крестьян, вооруженных косами. Победа в битве способствовала развертыванию восстания на другой территории Речи Посполитой.

19 июня 1831 - Панарская битва

Состоялась между повстанческими отрядами и российским войскам. Оккупанты потерпели значительные убытки - 364 человека. Число погибших инсургентов неизвестна. Крупнейшая битва за все время освободительного восстания 1830-31 годов.

3 июня 1863 - Битва под Миловидами

Объединенные силы инсургентов, около 800 воинов из Слонимского, Волковысского, Пружанского, Новогрудского и Гродненского уездов, во главе с Франциском Юндилом, Исидором Лукашевичем, Александром Ленкевичем, под общим управлением Кастуся Калиновского, дали большую битву российским карателям и армиям империи, которые пришли карателям на помощь.


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