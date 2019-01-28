Амбар, пароход и арка: какие уникальные дома строят белорусы 28.01.2019, 8:19

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Фото: realt.by

Такие креативные проекты у нас пока еще редкость.

Изучая риэлтерские базы журналисты tut.by заметили, что белорусы все чаще креативно подходят к строительству своих домов. Некоторые проекты вообще уникальны. Например дом, похожий на пароход. Он находится под Минском в деревне Строчица. В доме еще нет внутренней отделки, зато внешне он уже привлекает внимание. И этот вариант не единственный, который можно посчитать уникальным. Смотрите, как еще выглядят дом-амбар и дом-арка.

Дом-пароход в Строчице

Дом пока готов на 80%. Его площадь — 205 квадратных метров. Участок расположен на склоне и архитектор, придумав такой проект дома, грамотно распорядился площадкой. Из панорамных окон будет шикарный вид на округу и реку Птичь, которая протекает рядом с деревней.

Дом-амбар в СТ «Физик»

Такие дома у нас пока еще редкость. Стиль называется BarnHouse и дословно переводится как дом-амбар. Архитектура таких домов отличается простотой и функциональностью, интерьеры — минимализмом.

Дом-арка в деревне Удранка

Осенью прошлого года tut.by рассказывал про самый уникальный проект в стране — каркасный дом в виде арки, который начали строить в деревне под Молодечно. Вместо стен у него — округлая крыша, торцевая сторона — сплошное остекление, а каркас собирается как конструктор. Сейчас дом частично остеклен. Вот как он выглядит:

А так должен выглядеть после завершения строительства: