Washington Post: Хуан Гуайдо ведет переговоры с военными 28.01.2019, 8:31

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ФОТО: AFP

Временный президент Венесуэлы также договаривается с гражданской администрацией.

Глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что ведет неофициальные переговоры с представителями армии Венесуэлы.

Об этом сообщает The Washington Post (перевод – nv.ua).

Он отметил, что не готов назвать имен собеседников, но сообщил, что темой переговоров является смещение президента Николаса Мадуро.

"Мы ведем переговоры с представителями гражданской администрации, а также с военными", - заявил Гуайдо.

Он также отметил, что консультировался с американскими сенаторами Ричардом Дурбином, Марком Рубио и Робертом Менендесом перед тем как объявить себя "исполняющим обязанности президента".

Напомним, что после инаугурации Николаса Мадуро, 15 января, парламент Венесуэлы объявил его узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.