«Бензин скоро будет по 1,8 рубля» 28.01.2019, 8:56

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Почему в Беларуси снова дорожает топливо?

3 недели без изменений, и вот опять. Белнефтехим повысил цены на топливо на 1-2 копейки. Таким образом, стоимость бензина и дизеля вернулась на уровень конца прошлого года, сообщает «Белсат».

В прошлом году топливо дорожало 27 раз. В чем причина таких колебаний? И зависит ли цена на заправке только от мировых трендов?

Недавно сниженные цены держались совсем недолго. В начале года «Белнефтехим» говорил об урезании цен на топливо на одну-две копейки. Сегодня все снова стало на свои места: дизель и 95-й бензин опять набрали копейку, 92-й вернул свои две копейки.

Своими впечатлениями делятся жители Минска:

«Зарплата растет, бензин дорожает. В чем проблема?»

«Цены увеличиваются на все. Не знаю, где будет конец. Говорят, 1,70 рублей, 1,80. По одной копейке. Это просто издевательство, наверное».

В чем же причина колебаний цен? Специалисты объясняют: мировые цены на нефть.

«Здесь от пошлины не зависит, от налогового маневра не зависит, а зависит от цены на нефть на мировом рынке. Цена на нефть доходила до 70-ти, потом упала до 50-ти, сейчас немного выросла, 61 доллар», – считает экономист Леонид Злотников.

Действительно, после продолжительного падения нефть опять пошла вверх.

«Не хватает бюджета. Должны же снижаться цены, а они все выше и выше», – говорят водители из Минска.

Тем не менее, есть и другие причины, которые влияют на стоимость топлива. Например, степень переработки нефти, которая не дотягивает до европейского уровня.

«Они, например, из одной тонны нефти получают светлых нефтепродуктов чуть ли не под 90 процентов. То есть, они получают больше дорогих продуктов из нефти, чем белорусские заводы», – говорит экономист Леонид Злотников.

Для того, чтобы конкурировать с западными концернами, белорусским заводам приходится немного снижать цену на зарубежном рынке. Соответственно, нужна какая-то компенсация на рынке внутреннем. Чтобы изменить ситуацию, необходима модернизация нефтеперерабатывающих заводов.

Леонид Злотников: «20 лет идет какая-то модернизация то Мозырского, то Новополоцкого заводов. Власти обещают, что уже в ближайшее время, до конца этого года какую-то значительную модернизацию они закончат».

И к тому времени, по мнению эксперта, цены могут стабилизироваться. Но сколько еще будет подорожаний?