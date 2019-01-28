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США сняли санкции с трех компаний Дерипаски

  • 28.01.2019, 8:58
ОЛЕГ ДЕРИПАСКА

Решение вызвало критику американских законодателей.

Министерство финансов США заявило в воскресенье о снятии санкций, ранее наложенных на три компании, связанные с российским олигархом Олегом Дерипаской, – US Rusal plc, En+ Group plc и JSC EuroSibEnergo, сообщает «Голос Америки».

Это решение было принято, несмотря на требование демократов в Конгрессе оставить в силе введенные ограничения на указанные бизнес-структуры.

Ранее в этом месяце попытку оставить санкции в силе заблокировали законодатели-республиканцы, располагающие большинством в Сенате.

По словам представителей администрации Трампа и многих законодателей-республиканцев, выступивших против этой попытки, их беспокоит возможное влияние данной меры на положение дел в алюминиевой промышленности в глобальном масштабе.

Они отмечают также, что Олег Дерипаска, являющийся союзником президента России Владимира Путина, уменьшил количество принадлежащих ему акций в указанных компаниях и более не контролирует эти компании.

Некоторые законодатели нашли принятое Минфином решение неправильным в период, когда продолжается расследование, посвященное возможному сговору предвыборного штаба Трампа с Москвой во время президентской кампании 2016 года.


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