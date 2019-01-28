Как смех побеждает Лукашенко 24 28.01.2019, 9:09

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Фото: AFP

Ставшего комиком диктатора не воспринимают всерьез.

На днях Лукашенко вновь «пошутил». На встрече с научными и научно-педагогическим работниками правитель Беларуси заявил, что поедет к «светиле», что бы та посмотрела его уши.

«А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи», – пошутил Лукашенко.

Несколько месяцев назад главный редактор «Трибуны» Олег Горунович писал:

«Недавно услышал, как на одном мероприятии Лукашенко назвали лучшим стендап-комиком страны. Ну правда же, очень метко».

Вторила ему и «БелГазета», описавшая происходившее на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске:

«Дипломаты и главы государств на речи белорусского «гаранта» реагировали довольно живо – многие не могли сдержать улыбки, вероятно, воспринимая происходящее как некий политический аналог Comedy Club на высшем уровне».

UDF.BY собрал «шутки» Лукашенко за последний год. Важное уточнение: приводятся не афорзмы и оговорки диктатора (вроде «белорусский народ будет жить плохо, но недолго»), а именно моменты, когда он сам целенаправленно хотел рассмешить окружающих.

Как и над кем Лукашенко «шутил» за последний год

Почти год назад на местных «выборах», придя на избирательный участок, Лукашенко сказал при получении бюллетеня:

«Ну хоть раз в несколько лет паспорт в руках подержу».

Летом Лукашенко при визите в колхоз «Родина» в Белыничского района захватил с собой «Мисс Беларусь-2018» Марию Василевич. В местном музее он неожиданно подозвал девушку к себе:

«Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в «Купаловском» (агрохолдинге в Шкловском районе – прим.) смотреться… Хочу посмотреть, как ты на счетах будешь считать».

В ноябре, посещая одно из предприятий холдинга «Марко», Лукашенко пошутил, что его гендиректор Николай Мартынов должен быть выдвинут на получение звания «Герой Беларуси». Затем правитель страны уточнил, что нужно провести проверки, чтобы присвоить менеджеру какую-то награду.

«Шутки» Лукашенко прошлых лет

О том, почему не наблюдает за учениями вместе с Путиным: «Если снаряд в одно место — двоих сразу не станет» (2017 год)

«Президента не может наградить сам президент. Но у меня есть хороший друг в России, и в Украине — тоже. Они для меня наград не жалеют» (2016)

«Шапиро в синагоге молился – только в Минской области идет дождь!» (2015)

«Что за дремучесть – священник большого уровня не должен иметь детей?! Вот уверен – втихую что-то где-то «косячит» (2015)

«Вайфай» — есть такое матерное слово» (2011)

«Года три назад или пять я вышел из своей резиденции в Минске неожиданно для своей охраны и пошел в сторону цирка… В Беларуси люди цивилизованные, порвали костюм, но ведь не сняли» (2007)

«К иномаркам запчасти найти труднее, чем к нашим машинам. К «МАЗу» за бутылку водки любую деталь через забор перекинут» (1998)