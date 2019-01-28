Белорус в Польше: Открыл свою компанию – и через три года есть филиалы в десяти городах 28.01.2019, 9:15

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Фото: onliner.by

Будущий бизнесмен родился в обычной белорусской деревне.

Всегда можно найти тысячу причин, почему не получается осуществить задуманное. Родился не вовремя, жил не там, где надо, слишком рано женился, слишком быстро стали появляться дети... Таких историй тысячи, но мы расскажем вам особенную, которая пошла не по накатанному сценарию.

Герой статьи на сайте onliner.by Игорь Жижич родился в белорусской деревне, построил свое успешное дело в Минске, а несколько лет назад перебрался на постоянное место жительства в Польшу и за это время успел создать бизнес, который уже может похвастаться впечатляющими результатами.

Журналисты: попросили Игоря немного рассказать о себе:

— Родом я из деревни Бакшты Гродненской области. После школы, в 2001 году, поехал учиться в БНТУ по специальности «инженер-механик», позже получил второе высшее по специальности «экономика и управление предприятием». Работал охранником, таксистом, перегонщиком машин, потом устроился в агентство недвижимости. Спустя какое-то время понял, что в сфере коммерческой недвижимости Беларуси очень мало профессионалов, поэтому решил развивать это направление и открыл свое агентство.

Мы занимались управлением коммерческой недвижимостью (ресторанами, офисами, складами), а также открытием, продажей и покупкой готового бизнеса. Достаточно быстро вышли на первые позиции и находились на них около шести лет.

В 2014 году начал активно путешествовать по миру и через некоторое время решил сменить место жительства. Часто летал в ОАЭ и планировал остаться там, потому как в этой стране уже был положен старт своего бизнеса, но по семейным обстоятельствам (рождение третьего ребенка) был вынужден вернуться. Тем не менее мысль о переезде не отступала. В итоге выбор пал на Польшу, потому что эта страна по климату и менталитету людей очень похожа на Беларусь.

В январе 2016-го с женой и тремя маленькими детьми переехали в Краков. При переезде мы уже точно знали, что будем заниматься бизнесом по краткосрочной аренде недвижимости. Открыли свою компанию и уже через три года имеем филиалы в десяти польских городах. Сегодня наша сеть апартаментов — самая крупная в стране.

В Польше мне всегда не хватало общения с русскоязычными предпринимателями, активными людьми, которые постоянно делают что-то новое. Поэтому я создал сообщество русскоязычных предпринимателей, презентация которого пройдет на бизнес-конференции в Варшаве в начале марта.