закрыть
28 января 2019, понедельник, 12:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Видеохит: Огромный пес прокатился на самолете как пассажир и прославился

  • 28.01.2019, 9:24
  • 2,040
Скриншот с видео

Видео с аляскинским маламутом набирает популярность в сети.

Авиакомпания China Southern Airlines разрешила огромному псу сопровождать хозяина-инвалида в качестве эмоциональной поддержки на рейсе. Об этом сообщает Daily Mail (перевод – lenta.ru).

Видео с большим аляскинским маламутом в салоне самолета опубликовали в соцсети Weibo, и оно моментально стало вирусным. На кадрах пес коричневого цвета спокойно сидит на пассажирском сиденье, высунув язык. Многие пользователи отметили, что были бы не против провести полет рядом с животным, которое так хорошо себя ведет.

«Я бы лучше посидел с собакой-поводырем вместо надоедливых детей, которые продолжают пинать сиденья других людей, или стариков, которые громко разговаривают», — комментировали одни. «Такой добродушный и милый пес! Я не против посидеть рядом с ним», — восхищались другие.

Представитель авиакомпании рассказал, что специальная медкомиссия разрешила аляскинскому маламуту сопровождать одного из пассажиров в полете и предоставила в качестве подтверждения соответствующие документы.

Как говорится в официальном заявлении China Southern Airline, обученным собакам, которые обеспечивают поддержку своим хозяевам, разрешено летать с ними бесплатно.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»