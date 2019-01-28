«Тунеядцам» придут «полные» жировки: главные изменения февраля 9 28.01.2019, 9:55

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Что, кроме услуг ЖКХ, подорожает для белорусов.

Сайт tut.by посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в феврале.

Не занятые в экономике получат в феврале «тяжелые» жировки

К 1 февраля будут сформированы первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

То есть в феврале не занятые в экономике, у которых есть в собственности жилье, получат «потяжелевшие» жировки.

В базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включены около 500 тысяч человек, однако сейчас списки уточняются.

Подорожают сигареты, некоторые сразу на 1,6 рубля

С 1 февраля заметно дорожают сигареты. К примеру, гродненская табачная фабрика «Неман» повышает цены на Pall Mall Nano Fusion — до 2,15 рубля (сейчас — 2,05 рубля). Сигареты Rider City, Rider Desert, Rider Air, Rider Street, как сообщает МНС, подорожают на 1,64 рубля — с 0,86 до 2,5 рубля.

В продаже появятся сигареты IDOL gold, IDOL silver, IDOL gold superslims, IDOL silver superslims (их стоимость составит 2,8 рубля), Oscar gold LUX, Oscar gold LUX superslims, Oscar silver LUX, Oscar silver LUX superslims (3 рубля), а также COOPER Blue, COOPER Silver (2,3 рубля).

Поднимет цены также импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ». Цены на Marlboro Gold, MARLBORO RED вырастут до 3,1 рубля (сейчас — 3 рубля), L&M BLUE LABEL (синий) — до 2,25 рубля (сейчас — 2,2 рубля), L&M COMPACT (синий), L&M MOTION — до 2,1 рубля (сейчас — 2,05 рубля).

Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

В СОП будут определять по новым правилам

Совмин определил четкие критерии того, как детей будут признавать находящимися в социально опасном положении. Постановление правительства № 22 заработает с 1 февраля. В нем власти подробно расписали критерии СОП. Их три. Первый — если родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка (детей). Второй — если родители не обеспечивают надзор за поведением ребенка и его образом жизни и он совершает административное правонарушение либо преступление.

Третий критерий — если родители ведут аморальный образ жизни, оказывают вредное воздействие на ребенка (детей), злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним (ними), в связи с чем имеет место опасность для жизни и (или) здоровья ребенка (детей).