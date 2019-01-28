закрыть
28 января 2019, понедельник, 12:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Сибири началась эвакуация из-за звонков о минировании

2
  • 28.01.2019, 10:11
  • 1,094
ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ/ТАСС

ЧП происходят в Хакасии, Алтайском крае и Новосибирской области.

Экстренные службы Хакасии, Алтайского края и Новосибирской области получили анонимные звонки о минировании ряда заведений, среди которых — местные школы и больницы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спасателей, пишет РБК.

«С половины девятого утра поступило уже более десятка сообщений. Такие сообщения поступают. Пожарно-спасательные подразделения реагируют, выезжают», — пояснил агентству представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По его словам, сообщения о минировании поступили в Барнаул и другие города региона.

Звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступали и в Новосибирской области, сообщил источник в правоохранительных органах региона. Эту информацию проверяют местные полицейские, проводится эвакуация и обследуются ряд учреждений.

Предыдущий всплеск «телефонного терроризма» о минировании социально значимых объектов был зафиксирован на минувшей неделе. Так, 25 января в регионах Сибири и Дальнего Востока была проведена эвакуация ряда учреждений. Помимо школ и больниц в пятницу пришлось проверять и административные здания. В Улан-Удэ из-за звонков о заложенных бомбах были эвакуированы правительство и парламент Бурятии, а также городская мэрия. В Чите, Якутске и Благовещенске эвакуировали здания мэрии.

В Иркутске электронные письма о минировании получили 11 школ. Эвакуация также проводилась в больницах, поликлиниках и торговых центрах нескольких населенных пунктах региона.

Сообщения о минировании учебных заведений и торговых центров также зафиксировали в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и населенных пунктах Приморского края.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад — в сентябре 2017 года. Тогда людей выводили из школ, университетов, вокзалов, аэропортов и торговых центров в нескольких десятках городов страны. После проверки этих сигналов взрывные устройства обнаружены не были. От действий телефонных террористов пострадали жители Москвы, Петербурга, Пензы, Тюмени, Перми, Брянска и других городов России.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»