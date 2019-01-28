В Сибири началась эвакуация из-за звонков о минировании 2 28.01.2019, 10:11

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ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ/ТАСС

ЧП происходят в Хакасии, Алтайском крае и Новосибирской области.

Экстренные службы Хакасии, Алтайского края и Новосибирской области получили анонимные звонки о минировании ряда заведений, среди которых — местные школы и больницы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на спасателей, пишет РБК.

«С половины девятого утра поступило уже более десятка сообщений. Такие сообщения поступают. Пожарно-спасательные подразделения реагируют, выезжают», — пояснил агентству представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По его словам, сообщения о минировании поступили в Барнаул и другие города региона.

Звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступали и в Новосибирской области, сообщил источник в правоохранительных органах региона. Эту информацию проверяют местные полицейские, проводится эвакуация и обследуются ряд учреждений.

Предыдущий всплеск «телефонного терроризма» о минировании социально значимых объектов был зафиксирован на минувшей неделе. Так, 25 января в регионах Сибири и Дальнего Востока была проведена эвакуация ряда учреждений. Помимо школ и больниц в пятницу пришлось проверять и административные здания. В Улан-Удэ из-за звонков о заложенных бомбах были эвакуированы правительство и парламент Бурятии, а также городская мэрия. В Чите, Якутске и Благовещенске эвакуировали здания мэрии.

В Иркутске электронные письма о минировании получили 11 школ. Эвакуация также проводилась в больницах, поликлиниках и торговых центрах нескольких населенных пунктах региона.

Сообщения о минировании учебных заведений и торговых центров также зафиксировали в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и населенных пунктах Приморского края.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад — в сентябре 2017 года. Тогда людей выводили из школ, университетов, вокзалов, аэропортов и торговых центров в нескольких десятках городов страны. После проверки этих сигналов взрывные устройства обнаружены не были. От действий телефонных террористов пострадали жители Москвы, Петербурга, Пензы, Тюмени, Перми, Брянска и других городов России.