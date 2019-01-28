закрыть
28 января 2019, понедельник, 12:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«Зарплаты не хватает ни на что»: крик души работника вуза

8
  • 28.01.2019, 10:16
  • 2,544
Фото с сайта praca-by.info

Лаборант рассказала о том, как выживает на $160 месяц.

Лаборант одного из учебных заведений Барановичей рассказала Intex-press, сколько зарабатывает, почему не ездит на работу на маршрутке, где покупает одежду и как проводит свободное время:

- В школе я училась не очень хорошо, поэтому о поступлении в вуз даже не думала. Пошла в училище на специальность «товаровед». Сразу после училища вышла замуж и забеременела. На работу решила устраиваться, когда ребенку будет три года.

Но с поиском работы оказалось не все так просто. Профессия продавца востребована, но зарплату предлагают смешную – 300 рублей. Зато ответственности не оберешься, все недостачи нужно восполнять из своего кармана. Поэтому, когда соседка рассказала, что есть вакансия лаборанта в учебном заведении, я сразу пошла к директору. Зарплата не больше, но за такие деньги лучше лаборантом работать, чем продавцом.

Работа лаборанта непыльная: нужно подготавливать оборудование для лабораторных работ и опытов. Иногда выполняю обязанности курьера – отвожу документы. Работаю пять дней в неделю с 8.00 до 17.00, на обед – час. Получаю около 330 рублей. Честно говоря, зарплаты не хватает ни на что. Поэтому сейчас я подыскиваю более прибыльную работу.

Автобус вместо маршрутки

Коммуналку оплачивает муж, но и я стараюсь внести лепту в ежемесячные платежи: с зарплаты кладу деньги на все мобильные телефоны и интернет. За интернет отдаю 20 рублей, без него в наше время никак. Ребенок ищет информацию для рефератов, мы с мужем смотрим фильмы, общаемся со знакомыми.

Еще одна обязательная статья моих расходов – проездной. Конечно, до работы можно быстрее доехать на маршрутке, но тогда около 30 рублей уйдет только на проезд туда и обратно. А с проездным я могу поехать к родителям, в магазин.

Еще 30 рублей я отдаю за мобильный телефон, который мы купили ребенку на день рождения в рассрочку. Вносить платежи за него предстоит еще полгода.

Научилась готовить из овощей

Основные траты на питание – около 150 рублей в месяц – лежат на муже. На эту сумму покупаем крупы, мясо, рыбу, хлеб и молочные продукты. Овощи нам из деревни передают родители супруга, но не в сезон по праздникам берем в магазине огурцы и помидоры.

Я не очень люблю готовить, но, так как мы не можем позволить себе лишние траты, мне пришлось стать кулинаром. В целях экономии я научилась готовить много разных блюд из овощей. Так, из картошки у нас на столе бывают не только драники и пюре, но и зразы, пирожки, запеканки.

Со своей зарплаты я покупаю только сладости и фрукты. Ребенку хочется конфет, печенья и бананов с мандаринами. При покупке выбираю то, что на акции.

Трачусь на обеды на работе. Беру что-нибудь мясное, гарнир и салат – чтобы недорогое. В месяц уходит 20-25 рублей.

Еще около 40 рублей я плачу за питание ребенка в школе. Он непривередлив в еде и съедает в школе всю порцию. В противном случае от питания в школьной столовой пришлось бы отказаться: все-таки 40 рублей – немаленькая сумма.

За одеждой – в магазин низких цен

Часть своей зарплаты я трачу на себя – покупаю крем, косметику, туалетную воду. Почти все заказываю в одной из сетевых компаний, где качество продукции, на мой взгляд, соответствует цене.

Бытовую химию мне привозит коллега из Польши – так дешевле.

Раз в месяц я делаю маникюр – это 15 рублей, раз в два месяца хожу в парикмахерскую – это еще 10 рублей.

Одежду для всей семьи мы покупаем в магазинах низких цен. Но даже там я не могу себе позволить самостоятельно купить верхнюю одежду. Такие покупки всегда оплачивает муж. За кровно заработанные я могу приобрести кофточку или брюки.

Почти вся моя обувь – из дерматина, но даже ее я стараюсь приобретать на скидках.

Возможности съездить на море нет

Отдыхаем мы с супругом на диване – смотрим фильмы. Хотя бы раз в месяц ездим в гости к друзьям или родственникам. Походы в кафе, в развлекательные заведения не для нас.

Конечно, я мечтаю съездить на море, но такой возможности у нас в ближайшие годы не будет. Хорошо хоть ребенка летом в лагерь можем отправить.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»