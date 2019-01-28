«Зарплаты не хватает ни на что»: крик души работника вуза 8 28.01.2019, 10:16

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Фото с сайта praca-by.info

Лаборант рассказала о том, как выживает на $160 месяц.

Лаборант одного из учебных заведений Барановичей рассказала Intex-press, сколько зарабатывает, почему не ездит на работу на маршрутке, где покупает одежду и как проводит свободное время:

- В школе я училась не очень хорошо, поэтому о поступлении в вуз даже не думала. Пошла в училище на специальность «товаровед». Сразу после училища вышла замуж и забеременела. На работу решила устраиваться, когда ребенку будет три года.

Но с поиском работы оказалось не все так просто. Профессия продавца востребована, но зарплату предлагают смешную – 300 рублей. Зато ответственности не оберешься, все недостачи нужно восполнять из своего кармана. Поэтому, когда соседка рассказала, что есть вакансия лаборанта в учебном заведении, я сразу пошла к директору. Зарплата не больше, но за такие деньги лучше лаборантом работать, чем продавцом.

Работа лаборанта непыльная: нужно подготавливать оборудование для лабораторных работ и опытов. Иногда выполняю обязанности курьера – отвожу документы. Работаю пять дней в неделю с 8.00 до 17.00, на обед – час. Получаю около 330 рублей. Честно говоря, зарплаты не хватает ни на что. Поэтому сейчас я подыскиваю более прибыльную работу.

Автобус вместо маршрутки

Коммуналку оплачивает муж, но и я стараюсь внести лепту в ежемесячные платежи: с зарплаты кладу деньги на все мобильные телефоны и интернет. За интернет отдаю 20 рублей, без него в наше время никак. Ребенок ищет информацию для рефератов, мы с мужем смотрим фильмы, общаемся со знакомыми.

Еще одна обязательная статья моих расходов – проездной. Конечно, до работы можно быстрее доехать на маршрутке, но тогда около 30 рублей уйдет только на проезд туда и обратно. А с проездным я могу поехать к родителям, в магазин.

Еще 30 рублей я отдаю за мобильный телефон, который мы купили ребенку на день рождения в рассрочку. Вносить платежи за него предстоит еще полгода.

Научилась готовить из овощей

Основные траты на питание – около 150 рублей в месяц – лежат на муже. На эту сумму покупаем крупы, мясо, рыбу, хлеб и молочные продукты. Овощи нам из деревни передают родители супруга, но не в сезон по праздникам берем в магазине огурцы и помидоры.

Я не очень люблю готовить, но, так как мы не можем позволить себе лишние траты, мне пришлось стать кулинаром. В целях экономии я научилась готовить много разных блюд из овощей. Так, из картошки у нас на столе бывают не только драники и пюре, но и зразы, пирожки, запеканки.

Со своей зарплаты я покупаю только сладости и фрукты. Ребенку хочется конфет, печенья и бананов с мандаринами. При покупке выбираю то, что на акции.

Трачусь на обеды на работе. Беру что-нибудь мясное, гарнир и салат – чтобы недорогое. В месяц уходит 20-25 рублей.

Еще около 40 рублей я плачу за питание ребенка в школе. Он непривередлив в еде и съедает в школе всю порцию. В противном случае от питания в школьной столовой пришлось бы отказаться: все-таки 40 рублей – немаленькая сумма.

За одеждой – в магазин низких цен

Часть своей зарплаты я трачу на себя – покупаю крем, косметику, туалетную воду. Почти все заказываю в одной из сетевых компаний, где качество продукции, на мой взгляд, соответствует цене.

Бытовую химию мне привозит коллега из Польши – так дешевле.

Раз в месяц я делаю маникюр – это 15 рублей, раз в два месяца хожу в парикмахерскую – это еще 10 рублей.

Одежду для всей семьи мы покупаем в магазинах низких цен. Но даже там я не могу себе позволить самостоятельно купить верхнюю одежду. Такие покупки всегда оплачивает муж. За кровно заработанные я могу приобрести кофточку или брюки.

Почти вся моя обувь – из дерматина, но даже ее я стараюсь приобретать на скидках.

Возможности съездить на море нет

Отдыхаем мы с супругом на диване – смотрим фильмы. Хотя бы раз в месяц ездим в гости к друзьям или родственникам. Походы в кафе, в развлекательные заведения не для нас.

Конечно, я мечтаю съездить на море, но такой возможности у нас в ближайшие годы не будет. Хорошо хоть ребенка летом в лагерь можем отправить.