Диктаторы-банкроты Александр Хоц

28.01.2019, 10:30

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ФОТО: AFP

Путинизм – только версия общей порочной модели.

Годовщина смерти Ленина (95 лет) наводит на мысли более общего исторического плана. Например, о транзитах власти; как и почему они так трагичны в России.

По словам Бердяева, "Россия развивается катастрофами". И это неизбежно в условиях режима личной власти (от монарха до генсека и "президента"), при полном отсутствии механизмов эволюционного развития.

Противоречия долго "гниют" и копятся, пока не "взрываются" катастрофой. Случается рывок. Но за ним не следует стабильное развитие, а идет период нового гниения и накопления негатива. С перспективой нового взрыва.

Бердяев в целом прав, но можно ли считать этапы развала империи - формами "развития"? Скорее, это формы деградации. С понятными причинами. Ручное управление "вождей" не может дать других результатов. Никакой другой модели - кроме самодержавия и "вождизма" - страна никогда не знала.

Вряд ли умирающий Ленин мечтал оставить систему, подвешенной на "крюке" своего преемника. Отсюда - лихорадочные "письма съезду" и лепет о "Рабкрине". Любой вождь мечтает запустить "машину эффективного развития", но она противоречит природе вождизма (ленинизм, сталинизм и "совок" не избежали банкротства).

Монархи сменяют друг друга, но суть системы не меняется: правление текущего "вождя" - на фоне недееспособного общества. (Даже в агрессивности - недееспособного). Его сил хватает на сценарии развала (когда пар пускают из котла), но не более. Задолго до Бердяева об этом сказано у Пушкина: "Русский бунт, бессмысленный и беспощадный". Иначе говоря, не приносящий перемен.

Неэффективность бунта, катастрофы, - делают их еще более "беспощадными".

Бунты и революции в России не запускают эволюционную логику развития, - и эта тупиковость добавляет бунту жестокости. В крайнем случае, мы надеемся на смену лидера, но не на развитие системы.

Эта российская матрица воспроизводится веками, меняя декорации, но не политическую суть. В этом, пожалуй, главное проклятие российской исторической "колеи".

Впрочем, своя логика есть даже у авторитаризма. Держать в узде огромную территорию империи - можно лишь в условиях военного лагеря и милитаристского правления. Наша территория (предмет особой "гордости великороссов") - является и причиной системной архаики, которая работает не на развитие, а на тиражирование катастроф. Мы платим деградацией за "доблесть" обладать огромными пространствами, которые способны удержать, но не в силах обустроить.

И это замкнутый круг: территория империи требует "вертикали", а "вертикаль" ведет к застою и новой деградации.

Банкротство загнивающей монархии - обернулось "потерей" Польши и Финляндии, войной и разрухой. Банкротство советских "генсеков" - развалило остатки империи, которая все больше походит на "шагреневую кожу". Путинский тупик (не сомневаюсь) будет новой социальной катастрофой - с новой фазой распада.

Единственный способ пресечь этот ряд вырождения - перестать быть империей, заняться собой, "вернуться" в те границы и пределы, которые по силам нам освоить.

Но тут уж мы имеем дело с национальным "бессознательным", которое не склонно к переменам и является "судьбой".

Культ Ленина и Сталина был неизбежен, поскольку никакой другой идеи (на развалинах монархии) авторитаризм предложить не мог. При отсутствии эффективной системы развития, "вождизм" - единственная "скрепа" режима.

Отсюда - страна, утыканная "ильичами", торчащими словно гвозди в разъезжающейся ткани. Сегодня она утыкана портретами Путина, - но сути это не меняет.

Путинизм - только версия общей порочной модели. "Подмораживая" Россию и возрождая культ лидера, режим пытается удержать в руках остатки былого "величия". Но любая либеральная попытка "перестроить" систему по демократическому, эффективному образцу, - вновь приведет к коллапсу 1991 года.

Если вы живете на льдине, - то забудьте об "оттепелях".

Любая демократия - смертельна для империи. А быть в истории кем-то другим мы просто не умеем.

Александр Хоц, «Фейсбук»