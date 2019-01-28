закрыть
28 января 2019, понедельник, 12:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Диктаторы-банкроты

  • Александр Хоц
  • 28.01.2019, 10:30
  • 1,849
ФОТО: AFP

Путинизм – только версия общей порочной модели.

Годовщина смерти Ленина (95 лет) наводит на мысли более общего исторического плана. Например, о транзитах власти; как и почему они так трагичны в России.

По словам Бердяева, "Россия развивается катастрофами". И это неизбежно в условиях режима личной власти (от монарха до генсека и "президента"), при полном отсутствии механизмов эволюционного развития.

Противоречия долго "гниют" и копятся, пока не "взрываются" катастрофой. Случается рывок. Но за ним не следует стабильное развитие, а идет период нового гниения и накопления негатива. С перспективой нового взрыва.

Бердяев в целом прав, но можно ли считать этапы развала империи - формами "развития"? Скорее, это формы деградации. С понятными причинами. Ручное управление "вождей" не может дать других результатов. Никакой другой модели - кроме самодержавия и "вождизма" - страна никогда не знала.

Вряд ли умирающий Ленин мечтал оставить систему, подвешенной на "крюке" своего преемника. Отсюда - лихорадочные "письма съезду" и лепет о "Рабкрине". Любой вождь мечтает запустить "машину эффективного развития", но она противоречит природе вождизма (ленинизм, сталинизм и "совок" не избежали банкротства).

Монархи сменяют друг друга, но суть системы не меняется: правление текущего "вождя" - на фоне недееспособного общества. (Даже в агрессивности - недееспособного). Его сил хватает на сценарии развала (когда пар пускают из котла), но не более. Задолго до Бердяева об этом сказано у Пушкина: "Русский бунт, бессмысленный и беспощадный". Иначе говоря, не приносящий перемен.

Неэффективность бунта, катастрофы, - делают их еще более "беспощадными".

Бунты и революции в России не запускают эволюционную логику развития, - и эта тупиковость добавляет бунту жестокости. В крайнем случае, мы надеемся на смену лидера, но не на развитие системы.

Эта российская матрица воспроизводится веками, меняя декорации, но не политическую суть. В этом, пожалуй, главное проклятие российской исторической "колеи".

Впрочем, своя логика есть даже у авторитаризма. Держать в узде огромную территорию империи - можно лишь в условиях военного лагеря и милитаристского правления. Наша территория (предмет особой "гордости великороссов") - является и причиной системной архаики, которая работает не на развитие, а на тиражирование катастроф. Мы платим деградацией за "доблесть" обладать огромными пространствами, которые способны удержать, но не в силах обустроить.

И это замкнутый круг: территория империи требует "вертикали", а "вертикаль" ведет к застою и новой деградации.

Банкротство загнивающей монархии - обернулось "потерей" Польши и Финляндии, войной и разрухой. Банкротство советских "генсеков" - развалило остатки империи, которая все больше походит на "шагреневую кожу". Путинский тупик (не сомневаюсь) будет новой социальной катастрофой - с новой фазой распада.

Единственный способ пресечь этот ряд вырождения - перестать быть империей, заняться собой, "вернуться" в те границы и пределы, которые по силам нам освоить.

Но тут уж мы имеем дело с национальным "бессознательным", которое не склонно к переменам и является "судьбой".

Культ Ленина и Сталина был неизбежен, поскольку никакой другой идеи (на развалинах монархии) авторитаризм предложить не мог. При отсутствии эффективной системы развития, "вождизм" - единственная "скрепа" режима.

Отсюда - страна, утыканная "ильичами", торчащими словно гвозди в разъезжающейся ткани. Сегодня она утыкана портретами Путина, - но сути это не меняет.

Путинизм - только версия общей порочной модели. "Подмораживая" Россию и возрождая культ лидера, режим пытается удержать в руках остатки былого "величия". Но любая либеральная попытка "перестроить" систему по демократическому, эффективному образцу, - вновь приведет к коллапсу 1991 года.

Если вы живете на льдине, - то забудьте об "оттепелях".

Любая демократия - смертельна для империи. А быть в истории кем-то другим мы просто не умеем.

Александр Хоц, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»