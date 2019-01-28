Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга ВТА 28.01.2019, 10:33

Арина Соболенко

Первой стала японка Наоми Осака.

Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга ВТА. Возглавила же его японка Наоми Осака, сообщает pressball.by.

Рейтинг ВTA от 28 января:

1 (4). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков

2 (6). Петра Квитова (Чехия) — 6290

3 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5582

4 (5). Слоан Стивенс (США) — 5307

5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100

6 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 4965

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940

8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4430

9 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 3566

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3485...

33 (31). Александра Саснович (Беларусь) — 1520...

51 (53). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1062...

63 (62). Вера Лапко (Беларусь) — 896...