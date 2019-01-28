Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга ВТА
- 28.01.2019, 10:33
Первой стала японка Наоми Осака.
Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга ВТА. Возглавила же его японка Наоми Осака, сообщает pressball.by.
Рейтинг ВTA от 28 января:
1 (4). Наоми Осака (Япония) — 7030 очков
2 (6). Петра Квитова (Чехия) — 6290
3 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5582
4 (5). Слоан Стивенс (США) — 5307
5 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100
6 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 4965
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940
8 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4430
9 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 3566
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3485...
33 (31). Александра Саснович (Беларусь) — 1520...
51 (53). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1062...
63 (62). Вера Лапко (Беларусь) — 896...