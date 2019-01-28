Как люди бежали из СССР 12 28.01.2019, 10:50

2,640

Покинуть пределы Советского Союза даже просто с туристическими целями разрешали далеко не каждому.

А вот интересный вопрос для всех любителей СССР и «совка» — если в СССР жизнь была такой распрекрасной и замечательной, как вы рассказываете — почему люди оттуда бежали? И для чего власти не выпускали людей за границу, держа 290 миллионов человек на правах фактически заключённых? Задается этими вопросами в своем ЖЖ и «Фейсбуке» известный белорусский блогер Максим Мирович.

По сути, весь периметр СССР представлял собой большую зону, покинуть которую вы не могли без кучи разрешений и бумажек, а если вы каким-то чудом выбирались за границу и решали там остаться — то ваших оставшихся в СССР родных ожидали допросы и санкции — они оставались заложниками совка.

Кстати, уже одно это должно поставить крест на каких-то там россказнях о "загнивающем Западе" и любых его сравнениях с СССР, вроде зарплат и остального, всё это меркнет в сравнении с простым фактом — из «совковой зоны» люди старались убежать любой ценой, а Запад был всегда открыт, и сотни тысяч человек бежали именно туда, а не в «совок». Обратные примеры тоже есть, но их считанные единицы, не более статистической погрешности, да и бежали в совок в основном всякие специфические товарищи из левых марксистов, всяких там радикалов и прочих подобных. Нередко, кстати, после жизни в СССР они быстро просились обратно к себе домой — как произошло, например, с Ли Харви Освальдом.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как люди бежали из «совка».

Как можно было покинуть СССР?

Для начала скажу несколько слов о том, как вообще можно было покинуть СССР. Как я уже написал в начале поста — покинуть пределы совка даже просто с туристическими целями разрешали далеко не каждому, то есть никакой свободы передвижения у вас не было. Уехать в "эмиграцию" вы не могли, могли поехать за границу на несколько дней-недель как турист, да и тут были большие проблемы.

Будущий турист проходил через несколько уровней фильтрации — сперва местком принимал заявление от претендента на выезд и давал ему так называемую "характеристику", в которой описывал "моральные качества" фразами вроде "Товарищ Иванов — передовик производства, в общественной жизни принимает самое активное участие, избирался в члены заводского комитета комсомола, политически грамотен, в быту скромен, на предприятии пользуется авторитетом и уважением". Характеристика должна была быть подписана руководителем предприятия, секретарём парторганизации, председателем профорганизации и заверялась печатью. После этого человек с характеристикой "поступал на рассмотрение и согласование" в районный комитет КПСС. А затем весь состав туристической группы должна была утвердить ещё и целая комиссия при обкоме КПСС.

Помимо этого, будущий турист, уезжающий за границу, должен был заполнить специальную анкету, в которой он перечислял всех своих родственников (живых и умерших), получить справку о состоянии здоровья, приложить выписку из решения профсоюзной организации, оплатить немалую стоимость путёвки (к примеру, турпоездка в Болгарию стоила целых 600 рублей) и обменять ограниченно-разрешённое количество советских денег на валюту (чтобы вы, не дай бог, не купили там себе чего лишнего).

И самое главное — поездку вам могли не разрешить в принципе, если хоть на каком-то этапе в вас заподозрят невозвращенца — то есть, того, кто собирается уехать и не вернуться. В странах "загнивающего Запада" у пограничников есть такая формулировка — "вы обманули правительство нашей страны об истинных целях вашего визита, вы наверное собираетесь тут остаться, мы не можем разрешить вам въезд". Так вот, в совке было то же самое, но с точностью до наоборот — правительство не разрешало выезд из страны собственным гражданам.

Как вы понимаете — всё это становилось серьезными препонами для покидания совка теми, кто этого хотел (закосить под "туристов" удавалось немногим), и люди искали другие способы бегства.

Побеги из СССР.

Побегов из СССР было достаточно много, но известными становились, в основном, какие-то яркие и необычные случаи (побеги обычных туристов старались не афишировать, дабы не провоцировать других). В 1976 году 29-летний член КПСС, старший лейтенант, летчик истребительного полка Виктор Беленко, управляя новейшим советским перехватчиком Миг-25П, взлетел с аэродрома Соколовка в составе звена истребителей. Неожиданно для всех Беленко сменил курс и пошел на набор высоты, а затем опустился почти до нулевой отметки и пошел над океаном — приземлившись на японском острове Хоккайдо, горючего в баках самолёта оставалось на 30 секунд полёта.

В течение 48 часов лейтенант попросил убежища в США и 9 сентября оказался в вожделенной стране. По прибытии в Америку Виктора Беленко больше всего поразил обычный супермаркет. Беленко выучил английский язык и преподавал в военной академии технику воздушного боя, заново женился, издал книгу, заработал, побывал в 68 странах мира, ни о чём не жалеет. В СССР Беленко заочно приговорили к расстрелу.

Лилиана Гасинская жила в Одессе и запланировала убежать из СССР ещё в 14 лет. Для этого Лилиана научилась хорошо плавать, а затем устроилась стюардессой на круизный теплоход "Леонид Собинов". Поздним вечером 14 января 1979 года круизный теплоход причалил в аэропорту австралийского Сиднея. Восемнадцатилетняя Лили мысленно попрощалась с родными, надела ярко-красное бикини и изящной ласточкой выпорхнула из иллюминатора, прыгнув в чёрную пропасть сиднейской бухты. Лилиан обнаружил случайный прохожий — он увидел в темноте девушку модельной внешности в алом купальнике, которая на ломаном английском сообщила ему, что сбежала из СССР и просит убежища.

В Австралии Лилиана стала настоящей звездой — сперва стала фотомоделью и снималась для глянцевых журналов вроде Penthouse, вышла замуж за фотографа газеты Daily Mirror, снималась в сериалах и стала диджеем.

Одним из самых известных беглецов из СССР был Михаил Барышников — он занимался балетом и снимался в кино. Однажды, во время гастролей Большого театра в Канаде — он решил остаться в этой стране, это случилось в 1974 году. После Канады Михаил перебрался в США, где у него всё сложилось удачно — 4 года он танцевал в балете, с 1980 по 1989 года был директором Американского театра балета и ведущим танцовщиком. Основал собственный центр искусств, оказал немалое влияние на американский и мировой балет, номинировался на премии "Оскар" и "Золотой глобус", много снимался.

Примером неудачного и трагического побега можно считать историю семьи Овечкиных, известных в СССР также как джазовый ансамбль "Семь Симеонов". В 1988 году Нинель Овечкина и 10 её детей вылетели из Иркутска на самолёте Ту-154, и двое старших ребят пронесли на борт самолёта (в кейсах для инструментов) два обреза, 100 патронов и самодельные взрывные устройства. Во время полёта бортпроводнице передали записку для пилотов с требованием приземлиться в Лондоне или другом британском городе — иначе они взорвут самолёт.

Самолёт зашел на дозаправку в городе Кургане (захватчикам сообщили, что это один из городов Финляндии), после чего начался штурм самолёта — его штурмовал обычный спецназ ППС милиции, после чего Овечкины начали отстреливаться и взорвали взрывное устройство. Старшие дети из семьи Овечкиных застрелились, самолёт полностью сгорел, всего в ходе штурма погибло 9 человек (из них пятеро — Овечкины).

Побеги из стран соцлагеря и пограничник Карацупа.

Помимо, собственно, побегов из СССР — люди массово бежали и из так называемого "соцлагеря". Массовые побеги наблюдались из коммунистической ГДР в капиталистическую ФРГ — для чего в Берлине даже построили стену. Ау, фанаты совка, расскажите-ка — почему из вашего "рая" бежали люди — да так, что пришлось возводить целую огромную стену?

Вот несколько кадров того, как люди бегут из Восточного Берлина в Западный:

А вот вам ещё интересный факт. Был в советские годы такой пограничник Карацупа — который задержал, по разным данным, от 246 до 338 или даже 467 нарушителей, за что и стал героем — про пограничника Карацупу писали стихи и песни, в его честь выходили книги и передовицы газет. Вот только советским гражданам не сообщали, что большинство нарушителей границы бежало не в СССР, а бежали из него — вот против этих людей и воевал Карацупа.

А ещё у советских пограничников были вот такие инструкции:

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете.