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Вакарчук ответил, пойдет ли в президенты Украины

  • 28.01.2019, 10:57
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Святослав Вакарчук
Фото с сайта viva.ua

Солист группы «Океан Эльзи» рассказал о своих политических амбициях.

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не будет баллотироваться в президенты. Об этом говорится в его официальном заявлении, опубликованном 28 января в Facebook, пишет "Гордон".

"Прежде всего, позвольте поблагодарить всех, кто мне доверяет – для меня это действительно большая честь. И я обещаю – такое доверие обязательно оправдаю. Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны", – написал он.

По словам музыканта, его "интересуют настоящие изменения в стране".

"Чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", – добавил Вакарчук.

Он отметил, что "коррупция и несправедливость разъедают Украину изнутри".

"Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И в наших силах это изменить. Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего", – говорится в заявлении.


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