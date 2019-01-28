закрыть
28 января 2019, понедельник, 12:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Симферополе облили красной краской памятник «вежливым людям»

7
  • 28.01.2019, 11:15
  • 2,535

Памятник находится в центре города.

Вечером 27 января в оккупированном Россией Симферополе был облит красной краской памятник так называемым "вежливым людям".

Подозреваемый был задержан, передает Интерфакс.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм).

Оккупация Крыма Россией произошла в 2014 году сразу после событий на Евромайдане в Киеве и бегства президента Виктора Януковича из Украины. После блокады украинских военных частей российской армией, на полуострове был проведен незаконный референдум о присоединении к Российской Федерации.

"Вежливые люди" - эфимизм, используемый для обозначения военнослужащих российской армии.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»