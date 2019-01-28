Геннадий Федынич: Мы не ищем компромиссов, когда грубо нарушают права рабочих 1 28.01.2019, 11:17

Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП подвел итоги деятельности организации.

Правовая служба профсоюза РЭП подвела итоги работы по всем областям Беларуси за 2018 год. Cайт praca-by.info приводит работу юристов в числах:

Провели консультаций – 2.389, в том числе не членам профсоюза – 502.

Подано заявлений в суды, жалоб в прокуратуру – 310.

Составлено исковых заявлений без участия юриста РЭП в процессе (не членам профсоюза) – 69.

Подготовлено жалоб, заявлений, запросов, обращений к нанимателям и представителям госорганов – 565.

Судов всего – 218, в том числе побед – 86, проиграных – 49, в процессе – 83.

Возвратили членам профсоюза РЭП незаконно удержанных средств – 277 186.00 BYN

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал работу юристов и рассказал о планах на будущий год:

– Препятствий со стороны органов власти мы, откровенно говоря, не видим. Профсоюз РЭП работает в соответствии с законодательством: представляет в судах интересы своих членов, не только по трудовым вопросам, но и по гражданско-правовым. Здесь претензий к судьям нет. Но мы будем сейчас мониторить все суды без исключения чтобы установить: не повлияло ли Дело профсоюзов на решения судов.

Еще один важный момент: профсоюз РЭП в 2019 году серьезно займется организацией волонтерской службы, чтобы помочь правовым инспекторам: поток людей не то что не ослабевает – наоборот, увеличивается.

Главное, что я хочу сказать о работе правовой службы профсоюза РЭП: для нас всегда на первом месте – защита интересов человека труда. Мы не ищем компромиссов, когда грубо нарушаются его права, мы просто их защищаем. На этом и стоим.