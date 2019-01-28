Хуан Гуайдо призвал к новым протестам в Венесуэле 28.01.2019, 11:27

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Фото: Marco Bello/Getty Images

Лидер оппозиции также заявил о финансовой блокаде нелегитимного режима Мадуро.

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, призвал к новым протестам.

Акции против правительства и президента Николаса Мадуро необходимо устроить 30 января по всей стране, заявил Гуайдо в воскресенье, 27 января, сообщает dw.com.

Массовые протесты

Мадуро официально вступил в должность главы государства 10 января 2019 года. В ходе массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019 года, председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки, Израиль и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых - честных - президентских выборов в стране.

Гуайдо призвал Лондон не выдавать Мадуро золотые резервы

Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции призвал власти Великобритании не допустить доступа Мадуро к золотым резервам Венесуэлы на сумму около 1,3 млрд долларов США, которые хранятся в Банке Англии. Правительство Мадуро намерено продать золото и перевести полученные средства в Центральный банк Венесуэлы, утверждает Гуайдо в письмах к управляющему Банка Англии Марку Карни и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В случае подобной транзакции деньги "будут использованы нелегитимным и клептократическим режимом Николаса Мадуро для подавления венесуэльского народа и жестокого обращения с ним", подчеркивает лидер оппозиции Венесуэлы.

Представители правительства Мадуро прилагают усилия для возвращения в страну ее золотых резервов с декабря 2018 года. Ранее Bank of England отказался официально комментировать ситуацию с венесуэльскими активами. "Банк предоставляет услуги хранения золотых резервов целому ряду клиентов и не комментирует ни один из этих деловых контактов", - заявили его представители.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы президента. По данным ЦИК страны, действующий глава государства Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Не признав победу Мадуро, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не признает результаты президентских выборов в этой стране, и подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.